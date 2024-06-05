رضا عبد العال: "أفشة" كان يستحق الانضمام لـ منتخب مصر

أكد رضا عبد العال محلل برنامج "البريمو" أن محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي كان يستحق الانضمام إلى صفوف منتخب مصر في الفترة الحالية.

وقال رضا عبد العال في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "تن": " محمد مجدي أفشة لاعب مهم في طريقة لعب حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني وكان يستحق الانضمام إلى منتخب الفراعنة ".

وأضاف: " أفشة يقدم مستوي فني جيد مع فريق الأهلي في الفترة الأخيرة على الرغم من مشاركته مع دقائق قليلة ".

موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو والقناة الناقلة

يستعد لخوض مواجهة مهمة ضد بوركينا فاسو، والتي ستجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بالتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن تقام المباراة على استاد القاهرة الدولي يوم الخميس المقبل في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وستذاع عبر قناة بي إن سبورت الرياضية الحاصلة على حقوق بث التصفيات.