أقدم شاب على إشعال النيران بجسده، في محاولة للتخلص من نفسه، بالقرب من محطة مترو جامعة القاهرة بالجيزة، وتم نقله للمستشفى في حالة خطرة.

شاب يشعل النار في نفسه بالشارع بالقرب من جامعة القاهرة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بإشعال شخص النار في جسده محاولًا الانتحار، وتمت السيطرة عليه وإخماد النيران من جسده، ما تسبب له في حروق بالغة بأماكن متفرقة من جسده.

وعلى الفور تواجد رجال الأمن بمحيط الواقعة، وتم نقله بواسطة سيارة الإسعاف إلى أقرب مستشفى لعلاجه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ومن جهة اخرى أمرت جهات التحقيق بالقاهرة، بحبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهما لاتهامهما بسرقة هواتف محمولة من المواطنين أثناء سيرهم بمنطقة الوايلي.

البداية عندما، وردت معلومات لقسم شرطة الوايلي بتواجد عاطلين بدائرة القسم وأنهما وراء العديد من وقائع سرقة الهواتف المحمولة .

علي الفور تم توجيه مأمورية التي نجحت في ضبط عاطلين لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب المغافلة .

وأقرا بارتكابهما عدد 11 واقعة سرقة، تم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات لدى عميلهما "سيئ النية" عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين ، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.