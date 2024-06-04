هل الصيام المتقطع آمن لمرضى السكري؟.. أطباء يحسمون الجدل

تزايدت شعبية الصيام المتقطع في الفترة الأخيرة كنمط غذائي يهدف إلى الحفاظ على الصحة والوزن والوقاية من الأمراض المزمنة، ولكن السؤال الأهم يبقى: هل هذا النوع من الصيام فعال حقًا؟ وهل يمكن أن يقلل من أعراض بعض الأمراض؟ لنلق نظرة عميقة على مفهوم الصيام المتقطع وتأثيره على الصحة.

تأثير الصيام المتقطع على مرضى السكري

الصيام المتقطع هو نمط غذائي يتضمن فترات من الصيام الطوعي متبوعة بفترات تناول الطعام. لا يوجد شك في أن هذا النوع من الصيام يؤثر على الوزن، ولكن البحوث تشير إلى أن له تأثيرات أخرى أيضًا، مثل تنظيم الهرمونات مثل الأنسولين والجلوكاجون، وتأثيره على إيقاع الساعة البيولوجية وهرمون النمو.

تتنوع طرق الصيام المتقطع، بما في ذلك الصيام المقيد بالوقت، وصيام اليوم البديل، والصيام الدوري. هذه التقنيات تتيح للأفراد استكشاف الطرق المختلفة التي تناسبهم لتحقيق النتائج المرغوبة.

ومن المهم أيضًا النظر في تأثير الصيام المتقطع على مرضى السكري. رغم أن بعض الأبحاث تشير إلى أنه قد يكون مفيدًا لمرضى السكري من النوع الثاني، إلا أن الأدلة لا تزال غير كافية لتحديد مدى سلامة هذا النهج بشكل قاطع. قبل أن يقرر أي شخص مع مرض السكري تجربة الصيام المتقطع، ينبغي عليه استشارة الطبيب المعالج.

عندما يكون الشخص في حالة صوم، ينخفض مستوى الجلوكوز في الدم، ولكن يتحرك البنكرياس للتعويض عن ذلك بإفراز مزيد من الجلوكاجون، وهو الهرمون الذي يعمل على رفع مستويات الجلوكوز في الدم، مما يحافظ على استقرارها.

في النهاية، الصيام المتقطع يعد نهجًا مثيرًا للاهتمام في عالم الصحة واللياقة البدنية، لكنه يتطلب دراسة دقيقة واستشارة طبية قبل تبنيه كنمط غذائي دائم.

على صعيد آخريد آخر، وجدت الدراسات أن الإفطار الصحي لمرضى السكر يقلل من ارتفاع مستويات السكر في الدم أثناء الصيام ويخفض متوسط هذه المستويات خلال اليوم، مما يجعل تخطي الإفطار يؤثر سلباً على التحكم في نسبة السكر في الدم طوال النهار.

يوصي الأطباء بتناول وجبة إفطار تحتوي على كمية كبيرة من الدهون وكمية معتدلة من البروتين بدلاً من تناول أي شيء آخر، حيث تظهر الأبحاث أن هذا النوع من الإفطار قليل الكربوهيدرات يعتبر أفضل لمرضى السكر.

بالإضافة إلى العوامل الجسمية والوراثية، يلعب النظام الغذائي الصحي دوراً كبيراً في تنظيم مستويات السكر في الدم، لذا يُنصح بتناول وجبة الإفطار بعناية خاصة.

وفقاً لتوصيات الاطباء، يجب أن تحتوي وجبة الإفطار لمرضى السكر على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات ونسبة عالية من الدهون الصحية والألياف والبروتين، مما يساعد في الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم وتوفير الطاقة خلال اليوم.

يُشير الاطباء إلى أن تناول وجبة فطور صحية يمكن أن يقلل من ارتفاع مستويات السكر في الدم ويساهم في منع ارتفاعها لاحقاً في اليوم، ما يؤكد أهمية الإفطار في تحكم السكر لدى مرضى السكر.

من جهة أخرى، يحذر الأطباء من تأثير تجاهل وجبة الإفطار على التحكم في نسبة السكر في الدم طوال النهار، لذا ينبغي على مرضى السكر التركيز على تناول وجبة إفطار غنية بالدهون ومعتدلة البروتين للحفاظ على صحتهم.