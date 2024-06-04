فوائد تناول العسل.. أبرزها يحميك من الأمراض ويمدك بالطاقة

يحتوي العسل على العديد من المعادن والفيتامينات المهمة للجسم، فيمدك بالطاقة ويقاوم العديد من الأمراض والفيروسات، وفيما يلي نقدم لك أبرز فوائده لجسمك.

العسل

فوائد تناول العسل

مصدر للطاقة للكبار والصغار

يعتبر العسل مادة غذائية عالية القيمة ويستخدم كغذاء للأطفال والكبار، وهو المادة المحلية الوحيدة التي ليست من صنع الإنسان واستهلاكها كغذاء لا يحتاج إلى تكرير، ويمكن حفظ العسل مطولًا عند تخزينه بالشكل الصحيح.

ويقوم العسل بتعويض السكريات المستهلكة بسبب المجهود الجسمي أو الذهني الذي يقوم به الشخص، كما وقد يستخدم في علاج حالات نقصان الوزن والنحافة.

مضاد للجراثيم والميكروبات

العسل يشبه المضادات الحيوية حيث أن له القدرة على قتل العديد من الميكروبات، والفيروسات والفطريات، كما ويتفاعل مع خلايا في الجسم لإفراز مواد مطهرة تقلل من الالتهابات والتسممات.

الوقاية من أمراض الجهاز الهضمي

على عكس السكريات المكررة والبسيطة مثل؛ السكروز، لا يتخمر العسل في المعدة حيث أنه لا يمكث طويلًا إذ أنه سريع الهضم، وبهذا لا يشكل أي خطر لغزو جرثومي، ويمر مباشرة من الأمعاء الدقيقة إلى مجرى الدم دون أن يسبب أي تهيج في الجهاز الهضمي لدينا كما يفعل السكروز.

خفض مستوى الدهنيات في الجسم

يساهم العسل كونه بديلًا للمحليات المكررة والمصنعة في الوقاية من العديد من: مشاكل السمنة، وأمراض القلب وتصلبات الشرايين، حيث وجد أن له دور في تقليل نسبة الكوليستيرول والدهنيات في الدم.

علاج السعال والتهاب الحلق

يعمل العسل على تثبيط السعال المستمر على نحو فعال مشابه لدواء ديكستروميثورفان المضاد للسعال. كما يساعد في قتل البكتيريا المسببة لالتهاب الحلق والجهاز التنفسي العلوي.

تعد فعالية العسل في تهدئة السعال أحد أبرز فوائد العسل للأطفال على وجه الخصوص، حيث يمكن استخدامه كبديل عن أدوية السعال التي لا تستلزم وصفة طبية وتجنب الآثار الجانبية المحتملة لها. كما قد يساهم العسل في تحسين جودة النوم للأطفال الذين يعانون من السعال.

لكن يجب عدم استخدام العسل للأطفال أصغر من عمر السنة، إذ قد يسبب لهم التسمم الغذائي أو إصابتهم بأحد أنواع البكتيريا التي يحتويها والتي لا يستطيع الجسم بعد مقاومتها، وتسمى كلوستريديوم بوتولينوم.