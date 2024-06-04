تنبيه هام بخصوص كتيبات مفاهيم الثانوية العامة 2024

وجه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تنبيهًا هامًا بشأن كتيبات مفاهيم الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024.

ونبه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بضرورة تأكد مديري المديريات من توافر أعداد كتيبات المفاهيم في لجان امتحانات الثانوية العامة 2024.

ونوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بضرورة تطابق كتيبات مفاهيم الثانوية العامة 2024 بأعداد الطلاب المتقدمين للامتحانات.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عل. ضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم في لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 وعدم إتلافه.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ضرورة تسليم كتيبات مفاهيم امتحانات الثانوية العامة 2024 للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يوميًا.

ونبه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأنه لن يتم منح إخلاء طرف لرؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 إلا إذا كانت أعداد الكتيبات كاملة.

تدقيق بيانات امتحانات الثانوية العامة 2024

ولفت وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى اتخاذ إجراءات مكثفة من أجل ضمان انتظام سير منظومة امتحانات الثانوية العامة 2024.

ونوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بحصول كل طالب على حقه في امتحانات الثانوية العامة 2024 بما يحقق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص والشفافية.

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بضرورة التأكد من قيام الطالب بتسجيل بياناته على ورقة الإجابة (البابل شيت) (وكراسة إجابة الأسئلة المقالية) وكراسة الأسئلة بصورة صحيحة، ومراجعة الملاحظين والتوقيع عليها بصحة البيانات.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة مراجعة كاميرات المراقبة داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 والتأكد من صيانتها.

ونوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأهمية كاميرات المراقبة لرصد أي أعمال غش داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2024، ورصد أية مخالفات في حينها، من خلال غرف العمليات؛ لضمان انضباط سير الامتحانات.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه فى حال حدوث أى مشكلة للكاميرات، تقع تحت مسؤلية الملاحظ ورئيس اللجنة في امتحانات الثانوية العامة 2024.

ونوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بضرورة تطبيق الضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات في حالة وجود غش، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

