مراجعة كاميرات المراقبة داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2024

وجه الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، بمراجعة كاميرات المراقبة داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 والتأكد من صيانتها.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أهمية كاميرات المراقبة لرصد أي أعمال غش داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2024، ورصد أية مخالفات في حينها، من خلال غرف العمليات؛ لضمان انضباط سير الامتحانات.

ونوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأنه فى حال حدوث أى مشكلة للكاميرات، تقع تحت مسؤلية الملاحظ ورئيس اللجنة في امتحانات الثانوية العامة 2024.

ونوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بضرورة تطبيق الضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات في حالة وجود غش، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

انضباط امتحانات الثانوية العامة 2024

ووجه وزير التربية والتعليم بأن تكون امتحانات الثانوية العامة 2024 منضبطة، مشيرًا إلى أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات المكثفة من أجل ضمان انتظام سير منظومة الامتحانات وحصول كل طالب على حقه، بما يحقق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص والشفافية، متمنيًا التوفيق لجميع الطلاب.

وجه وزير التربية والتعليم مديري المديريات بتوجيه المراقبين بضرورة التحلي بالمسئولية خلال سير الامتحانات والعمل على توفير الهدوء داخل اللجان؛ حفاظًا على مصلحة أبنائنا الطلاب.

وأكد وزير التربية والتعليم أن امتحانات الثانوية العامة مهمة وطنية، مشددًا على مديري المديريات التعليمية، بضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والتي أعلنتها الوزارة بشأن عقد الامتحان.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على منع الغش بكافة أنواعه داخل اللجان، وعدم التجاوز مع الطلاب المخالفين لذلك والتعامل معهم بحكمة وهدوء في تنفيذ اللوائح المنظمة لمواجهة الغش، بما يضمن انضباط سير الامتحانات.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن تقييم مديرى المديريات سيأتى فى ضوء أدائهم خلال الامتحانات السابقة وامتحانات شهادة الثانوية العامة.



جاء ذلك خلال اجتماع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مع مديرى المديريات التعليمية، بجميع المحافظات، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ للوقوف على الاستعدادات والتعليمات النهائية الخاصة بامتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسى 2023-2024 والحرص على حسن سير وانتظام الامتحانات.

