ترتيب مجموعة المنتخب الوطني قبل ملاقاة بوركينا بتصفيات المونديال

مع دقات العاشرة من مساء بعد غد الخميس ، يلتقي المنتخب الوطني نظيره بوركينا فاسو ، لحساب الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.





وحقق المنتخب الوطني الفوز في الجولتين الأولى والثانية على حساب كل من جيبوتي وسيراليون.



ويأتي ترتيب المجموعة الأولى التي يشارك بها المنتخب الخميس المقبل كما يلي :

1 - منتخب مصر 6 نقاط

2- منتخب بوركينا فاسو 4 نقاط

3- منتخب غينيا بيساو 4 نقاط

4- منتخب سيراليون 1 نقطة

5- منتخب إثيوبيا 1 نقطة

6- منتخب جيبوتي بدون نقاط.



وأجرى الاتحاد الدولي للعبة تعديلاً على التصفيات بعد زيادة عدد المنتخبات إلى 48 بدلاً من 32 ، لتضمن أفريقيا 9 مقاعد في المونديال إلى جانب إمكانية تأهل منتخب آخر بنظام الملحق.

وتم تقسيم المنتخبات الأفريقية على 9 مجموعات ، تضم كل مجموعة 6 منتخبات ، يتأهل منهم الأوائل مباشرة إلى كأس العالم بينما توجد فرصة أخرى لأفضل 4 منتخبات في المركز الثاني للمشاركة في ملحق عالمي مع القارات الأخرى على بطاقة تأهل.



ومن المتوقع أن تخوض كتيبة الفراعنة لقاء الخميس المقبل بتشكيل أقرب إلى النحو التالي :

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - بيكهام

الوسط: مروان عطية - إمام عاشور - أكرم توفيق.

الهجوم: محمد صلاح - مصطفى محمد - محمود حسن تريزيجيه.