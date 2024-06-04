الثلاثاء 04 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الأهلي يُعلن موعد اختبارات الناشئين بمحافظة الإسكندرية

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن قطاع الناشئين بالنادي الأهلي ، مواعيد الاختبارات الخاصة بمحافظة الإسكندرية ، والتي تقثرر إقامتها  ١٢ يونيو الجاري على ملعب مدرسة بايونيرز الدولية ، بعد أن اختتمت بمحافظة القاهرة الأحد الماضي.

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التاسعة مساء اليوم .. الأهلي يُعلن عن مشروع القرن


وبدأت اختبارات الناشئين لكرة القدم بالأهلي أمس الإثنين في محافظات الجمهورية، بعدما اختتمت اليوم الأحد في القاهرة، حيث أقيمت لمدة ٩ أيام على ملاعب أكاديمية الأهلي بفرع النادي بمدينة نصر.

وشدد قطاع الناشئين بالنادي الأحمر ، على أن اختبارات الأهلي للناشئين بالمحافظات على ملاعب أكاديمية الأهلي المختلفة، وتنطلق في السابعة صباحًا بجميع الملاعب، وبدأت بالأمس في محافظة الشرقية على ملاعب مركز شباب أبو كبير، وتنطلق في محافظة الغربية يوم ٦ يونيو الجاري على ملاعب مركز شباب زفتى.

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