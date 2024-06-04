الثلاثاء 04 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المغتربون المصريون

كأس مصر لكرة القدم في لوس انجلوس بحضور القنصل العام

بوابة الوفد الإلكترونية

أقام الاتحاد العام للمصريين في الخارج بأمريكا دوري الصداقة المصرية في نسخته الثالثة بولاية كاليفورنيا بالتعاون مع مؤسسة ليجاسي الخيرية لكرة القدم، وذلك بحضور السفير المصري الدكتور حسام الدين علي، القنصل العام لجمهورية مصر العربية في لوس أنجلوس والساحل الغربي، وبقيادة رجل الأعمال رأفت صليب، رئيس الاتحاد، والمهندس هشام ستيته، نائب رئيس الاتحاد، والكابتن إيهاب زنجا، رئيس اللجنة الرياضية بالاتحاد، وبحضور أشرف عزيز، سكرتير عام الاتحاد، وتواجد الهيئة التأسيسية والسادة الأعضاء.

شارك في الحدث الرياضي الرائع ١٦ فريقاً من أنحاء الدول العربية، حيث تنافسوا بشغف وروح رياضية عالية، نهنئ فريق أبو عوف على فوزه بكأس البطولة والمركز الأول، كما نبارك لفريق الجالية العراقية حصوله على المركز الثاني.

ولم يكن هذا الحدث مجرد مباراة كرة قدم، بل كان احتفالًا بروح الصداقة والأخوة بين الجاليات العربية في أمريكا، كان الحدث يتمتع بأجواء محبة وتأخى على نغمات الموسيقى والأغاني الوطنية بقيادة الفنان جورج معوض، شكرًا لكل من ساهم في نجاح هذا الحدث البارز، ونتطلع للمزيد من اللقاءات الرياضية في المستقبل.

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