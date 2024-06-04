الرئيس الأمريكي لا يعتبر إنهاء الصراع الذي تدعو إليه روسيا أفضل الخيارات لأوكرانيا

صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه لا يعتبر إنهاء الصراع الذي تدعو إليه روسيا الخيار الأفضل لكييف في الوقت الحالي.

وقال بايدن لمجلة "تايم" عندما سئل عما إذا كانت دعوة روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا هي أفضل ما يمكن أن يحدث في الوقت الحالي: "لا، ليس كذلك".

وأكدت موسكو في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس، لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.

وشدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن مفاوضات السلام يجب أن تستأنف على أساس "المنطق السليم"، مضيفا: "رفضوا المفاوضات بهدف هزيمتنا على أرض المعركة ولم ينجحوا".

وأكد بوتين في وقت سابق أن روسيا مستعدة لمواصلة التفاوض مع أوكرانيا، لكن المفاوضات يجب أن تتم على أساس الاتفاقات التي تم التوصل إليها مسبقا.

بايدن : لا أستبعد إرسال قوات للدفاع عن تايوان في حالة حدوث هجوم صيني

نقلت مجلة "التايم" عن الرئيس الأمريكي جو بايدن قوله إنه لا يستبعد إرسال قوات للدفاع عن تايوان إذا هاجمتها الصين، لكنه استدرك قائلا: "سيعتمد ذلك على الظروف حينها".

وكان مسؤولون أمريكيون قد زعموا أن الرئيس الصيني شي جين بينغ قد طلب من جيشه أن يكون "مستعدا لغزو تايوان بحلول 2027"، وهو ما يثير "قلق" الولايات المتحدة بشأن مستقبل الجزيرة.

وتعد قضية تايوان الخط الأحمر الرئيسي في العلاقات الصينية الأمريكية، حيث أصدرت وزارة الدفاع الصينية تحذيرا لرئيس الإدارة التايوانية، لاي تشينغدي، الذي تدفع تصرفاته الوضع المتوتر بالفعل في الجزيرة نحو حالة الحرب بين البر الرئيسي والجزيرة.

وفي أبريل الماضي، قال الرئيس الصيني شي جين بينغ إنه من الممكن اعتبار قضية تايوان الخط الأحمر الرئيسي في العلاقات مع الولايات المتحدة، وشدد على أن بكين لا تنوي التسامح مع أي أنشطة انفصالية لاستقلال تايوان وأي دعم لذلك من قبل الدول الأخرى. وأوضح الزعيم الصيني أنه يأمل في وفاء جو بايدن بتصريحه بشأن رفض الدعم الأمريكي لاستقلال تايوان.

بايدن: حريصون على مواصلة العمل مع مصر وقطر لإنهاء الحرب في غزة

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الولايات المتحدة ستعمل بالتعاون مع مصر وقطر، على ضمان التنفيذ الكامل للاقتراح المطروح بشأن إنهاء الحرب في قطاع غزة.

وذكر البيت الأبيض -في بيان نشره اليوم الثلاثاء أن "بايدن، تحدث مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني هاتفيًا، حيث أكد الطرفان أن وقف إطلاق النار الشامل واتفاق إطلاق سراح المحتجزين المطروحين الآن على الطاولة يقدمان خارطة طريق ملموسة لإنهاء الأزمة في غزة".

وأكد بايدن استعداد إسرائيل للمضي قدمًا في البنود التي عرضت الآن على حماس، مشددا على أن المقترح الأخير يمثل أفضل فرصة ممكنة للتوصل إلى اتفاق.

وحث بايدن أمير قطر على استخدام جميع التدابير المناسبة لضمان قبول حماس للاتفاق.