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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

منتخب مصر للشباب يضم عمر عبد المجيد لاعب هامبورج الألماني

عمر عبد المجيد لاعب
عمر عبد المجيد لاعب هامبورج الألماني

أعلن اتحاد الكرة، إنضمام عمر عبد المجيد لاعب هامبورج الألماني تحت 20 عاما، لمعسكر منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض.
 

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أكد اتحاد الكرة أن ذلك يأتي في إطار حرص الجهاز الفني لـ منتخب مصر للشباب على ضم أفضل العناصر سواء داخل مصر أو خارجها لتمثيل المنتخب.

ويخوض منتخب مصر للشباب حالياً معسكراً مفتوحاً في إطار إستعداداته للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا تحت 20 عاما، والتي ستقام في شهر أكتوبر المقبل
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وكان منتخب مصر خاض أول معسكر له في يوم 27 مايو الماضي على الملعب الفرعى لاستاد المقاولون العرب، واستمر ساعة ونصف الساعة تقريبا، وشهد تدريبات بدنية في البداية قبل خوض بعد التدريبات بالكرة واختتم المران بتقسيمة بين اللاعبين، يأتي ذلك استعدادا التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا للشباب.
 

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