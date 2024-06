جوني ديب بدور شيطان في فيلمه المنتظر (تفاصيل)

رفع المخرج العالمي تيري جيليام الستار عن تفاصيل فيلمه الفانتازي الجديد "The Carnival at the End of Days" والذي يؤدي بطولته النجم الأمريكي جوني ديب.

وأوضح جيليام إن النجم العالمي يؤدي دور سيلعب دور "الشيطان" في هذا الفيلم الكوميدي، الذي يتناول قصة نهاية العالم، حيث يحاول الشيطان إنقاذ البشرية كي لا يبقى وحيدًا في الجحيم، ويشارك بجانب ديب في الفيلم عدد من النجوم منهم آدم درايفر، جيسون موموا، وجيف بريدجز.

وذكرت مجلة "Premiere" أن تصوير الفيلم سيبدأ في يناير العام القادم 2025، ومن المتوقع أن يستحوز على إعجاب الملايين بسبب أبطال عالم من النجوم الكبار فضلًا عن الموضوع الفريد الذي يتناوله.

أحداث فيلم The Carnival at the End of Days

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الخيال والفانتازيا يمتزجان بالكوميديا حول نهاية العالم ومحاولة الشخصية المسيطرة على العالم تدمير البشرية والمفارقة أن من يحاول إنقاذ البشرية هو الشيطان "جوني ديب" حتى لا يظل في الجحيم وحيدا ويحاول إنقاذ العالم حتى لا يفقد عمله مع الناس.

من هو جوني ديب

ممثل ومخرج ومنتج أمريكي عالمي حصل على العديد من الجوائز، بما في ذلك جائزة الجولدن جلوب وجائزة نقابة ممثلي الشاشة، بالإضافة إلى ثلاث ترشيحات لجوائز الأوسكار وجائزتي بافتا.

وفاز بجائزة أفضل ممثل عن أدائه لدور البطولة في فيلم (سويني تود: الحلاق الشيطاني لشارع فليت) وتم ترشيحه لثلاث جوائز أكاديمية لأفضل ممثل.

أول ظهور له كان في فيلم (كابوس شارع إيلم) عام 1984 وحقق شهرة واسعة خلال مشاركته في السلسلة التلفزيونية (21 Jump Street) التي عرضت بين عامي 1987-1990.

شارك أيضًا في فيلم الحرب (فصيلة) عام 1986 مع المخرج أوليفر ستون. كما شارك في فيلم الخيال الروماني (إدوارد ذو الأيدي المقصات) عام 1990.

يعتبر ديب من كبار نجوم السينما في العالم، وهو عاشر أعلى ممثل أجرًا في جميع أنحاء العالم، حيث حققت أفلام ديب أكثر من 3.7 مليار دولار أمريكي في شباك التذاكر بالولايات المتحدة وأكثر من 10 مليارات دولار أمريكي في جميع أنحاء العالم.

أُدرج اسمه في موسوعة غينيس للأرقام القياسية لعام 2012 باعتباره الممثل الأعلى أجراً في العالم، حيث بلغت أرباحه 75 مليون دولار أمريكي.