إحالة 26 طبيب وممرض للتحقيق بسبب التقصير في العمل بالمنيا

تواصل الوحدات المحلية شمال وجنوب محافظة المنيا، أعمال المتابعة والتفتيش على الوحدات الصحية للتأكد من سير العمل، وانتظام الأطباء وكوادر التمريض وتوافر الأدوية، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء المراكز، بتكثيف لجان المرور والمتابعة على المنشآت الصحية، والإدارية بالمراكز، وذلك للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة بالوحدات المحلية للمجالس القروية، والتأكد من تواجد العاملين بمقر عملهم والتزامهم بنوبتجيات العمل، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال العاملين غير الملتزمين؛ لضبط منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء.

من جانبه، تابع محمد عبد الغنى، رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المنيا، العمل بالوحدة الصحية بقريتى (سيلة الشرقية - بردنوها)، وذلك بالتنسيق مع الإدارة الصحية والتفتيش الإداري؛ لمتابعة انتظام سير العمل وتوافر الخدمات الطبية والأدوية والمستلزمات الطبية ، وكذلك متابعة انضباط الطاقم الطبي، وانتظام دفاتر الحضور والإنصراف ، والتأكد من توافر أدوية الطوارئ والأمصال والمستلزمات الطبية، والإطمئنان على التزام الطاقم الطبي بمعايير مكافحة العدوى ، والجودة والصحة والسلامة المهنية، وارتداء الواقيات الشخصية أثناء التعامل مع المرضي.

وفى ذات السياق، تابع رجب قياتي رئيس مركز ومدينة ديرمواس جنوب المنيا ، سير العمل بالمستشفى التخصصي ومستشفى الحميات بمدينة ديرمواس ، وذلك بالتنسيق مع الإدارة الصحية والتفتيش الإداري، للتأكد من تواجد طاقم الأطباء والتمريض ، ومدى انتظام العاملين ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطبيب النوبتجي بمستشفى الحميات ، وذلك لعدم تواجده بالمستشفى أثناء العمل.

وفى مركز ومدينة ملوى جنوب المنيا ، احـــــال تاج أبو سداح رئيس المركز ، 26 ما بين طبيب وممرض وإداري بالوحدة الصحية بدير البرشا ، ومجلس قروى المعصرة ، للتحقيق لتغيبهم وعدم تواجدهم في العمل أثناء زيارة مفاجئة ، للوقوف علي انضباط العاملين ، ومدى انتظام تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.