وزير الخارجية يعلن توقيع مذكرة تفاهم بشأن العمالة المصرية في قبرص (شاهد)

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن مصر وقبرص واليونان تجمعهم علاقة ثلاثية وتطلع القاهرة لتحديد موعد لعقد القمة الثلاثية في المستقبل القريب، مشيرا إلى أن هناك إرادة سياسية جيدة لاستمرار العمل المشترك والتنسيق الوثيق، ورؤية مشتركة إزاء تحقيق الأمن والاستقرار في شرق المتوسط والقضايا الإقليمية.

توقيع مذكرة تفاهم مشتركة مع نظيره القبرصي فيما يخص العمالة المصرية

ولفت «شكري»، خلال حديثه في مؤتمر صحفي مع نطيره القبرصي، بثته "القاهرة الإخبارية"،إلى توقيع مذكرة تفاهم مشتركة مع نظيره القبرصي، فيما يخص العمالة المصرية في قبرص، وهو مجال مهم يؤكد العلاقة الوثيقة التي تربط البلدين والتكامل فيما بينهما، حتى تستطيع العمالة المصرية العمل وفقا للأولويات القبرصية لدعم الاقتصاد القبرصي، ما له عوائد اقتصادية بالنسبة لمصر.

وأشار وزير الخارجية إلى أن العمل مستمر بين مصر وقبرص لتعزيز العلاقات بكافة المجالات، لافتا إلى أن العلاقة بين البلدين تطورت لتصبح علاقة استراتيجة حقيقية، يراعي فيها كل طرف مصالح الطرف الآخر، والعمل على إيجاد مجالات تعاون وتنمية الفرص بشكل مستمر.

العلاقات الثنائية بين البلدين

ونوه إلى أن المباحثات اليوم تركزت على العلاقات الثنائية، واستعراض كافة أوجه التعاون والمجالات التي تحتاج المزيد من المتابعة حتى نصل إلى النتائج المرجوة.

وأعرب شكري عن تطلعه لتحديد موعدا لعقد اللجنة الحكومية الحكومية العليا على مستوى الرئيسين، وإعطاء قوة دفع جديدة، مشيرة إلى أهمية الإعداد الجيد لهذه المناسبة.