شكري: العمل مستمر بين مصر وقبرص لتعزيز العلاقات في جميع المجالات

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن العمل مستمر بين مصر وقبرص لتعزيز العلاقات بكافة المجالات، لافتا إلى أن العلاقة بين البلدين تطورت لتصبح علاقة استراتيجة حقيقية، يراعي فيها كل طرف مصالح الطرف الآخر، والعمل على إيجاد مجالات تعاون وتنمية الفرص بشكل مستمر.

المباحثات اليوم تركزت على العلاقات الثنائية

وأضاف خلال حديثه في مؤتمر صحفي مع نظيره القبرصي، نقلته "القاهرة الإخبارية"، أن المباحثات اليوم تركزت على العلاقات الثنائية، واستعراض كافة أوجه التعاون والمجالات التي تحتاج المزيد من المتابعة حتى نصل إلى النتائج المرجوة.

عقد اللجنة الحكومية الحكومية العليا على مستوى الرئيسين

وأعرب شكري عن تطلعه لتحديد موعدا لعقد اللجنة الحكومية الحكومية العليا على مستوى الرئيسين، وإعطاء قوة دفع جديدة، مشيرة إلى أهمية الإعداد الجيد لهذه المناسبة.

جدير بالذكر أن حسن شحاتة وزير العمل، استقبل سابقًا، بديوان عام "الوزارة"، بولي ايوانو سفيرة دولة قبرص بالقاهرة، وأونوفريوس أويكونوميديس نائب رئيس البعثة القبرصية في مصر، وذلك لبحث سُبل التعاون المُستقبلي، ومُناقشة مُقترحات بشأن أليات تنفيذية لتصدير عِمالة مصرية ماهرة ومُدربة، في إطار اتفاقية تعاون شاملة مُرتقبة بين البلدين، يتم التنسيق بشأنها مع الجهات المعنية خاصة وزارة الخارجية.

وشهد اللقاء التأكيد على خصوصية العلاقات التي تجمع مصر وقبرص، والتي تتعدد أوجهها سياسياً واقتصادياً وثقافياً، وترتكز على روابط تاريخية مُمتدة، وتقارب جغرافي أسهم في صياغة الرؤى والمصالح المشتركة.

و أكد شحاتة، أن وزارة العمل لديها منظومة تدريب مهني تابعة للوزارة، ومشروع وطني كبير "مهني 2030" بالتعاون مع القطاع الخاص لتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، مع شهادات قياس مهارة ومزاولة مهمة حقيقية، وأن الدولة المصرية جاهزة بالعمالة المطلوبة لسوق العمل الخارجي، كما أن الوزارة لديها "وحدة توجيه ما قبل المُغادرة" للتوعية بالحقوق والواجبات داخل البُلدان المُضيفة، وأنها حريصة على حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل، مُتطرقًا إلى جهود الوزارة في توفير فرص عمل بالخارج، مع كافة أشكال الحماية والرعاية لها.

وقالت، المسؤولة القبرصية، إن بلادها تُقدر دور ومهارات العمالة المصرية ،وأن الفترة المُقبلة سوف تشهد فتح المزيد من قنوات التواصل، لافتة إلى لقاء مُرتقب بين وزيري عمل البلدين على هامش فعاليات مؤتمر العمل الدولي بجنيف بداية شهر يونيو 2024 المُقبل، للتشاور في كافة الملفات ذات الصلة بقضايا العمل في البلدين، وطُرق وآليات التعاون في إطار “الإتفاقية العامة المُرتقبة”.

وثمنت التعاون والتنسيق والتواصل بين القيادة السياسية في البلدين في كافة المجالات، مؤكدة أن بلادها في حاجة إلى عمالة مصرية في عدد من المجالات والتخصصات، والتي سيتم التنسيق بشأنها خلال الفترة القليلة المُقبلة.

