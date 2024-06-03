وزير الزراعة يبحث مع المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر التعاون المشترك

تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وفى اطار اهتمام القيادة السياسية بالبحث العلمى والبحوث التطبيقية وتفعيل اواصر التعاون بين المراكز البحثية والمشروعات القومية.

المحاصيل الاستيراتيجية

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا مع العقيد د بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بحضور الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية وبعض الباحثين في المركز وقيادات الوزارة، الاجتماع ناقش كيفية التعاون والتنسيق بين الوزارة والجهاز من أجل تحقيق رؤية وأهداف الدولة الاستيراتيجية في مجال الزراعة والأمن الغذائي.



وناقش الاجتماع الاستعانة بالباحثين فى مجال المحاصيل الاستيراتيجية والخضر والبساتين وأمراض ووقاية النباتات ونظم الرى الحديثة والابتكارات الزراعية وغيرها من الجوانب التى تسهم فى زيادة الإنتاجية ومعالجة القضايا المستحدثة فى الزراعة.

التعاون المثمر

أشاد الوزير ومدير جهاز مستقبل مصر بالتعاون المثمر والمستمر خلال هذه الفترة حيث تشهد مصر تشييد عدة مشروعات زراعية عملاقة في محور التوسع الأفقي والراسي بهدف تحقيق الأمن الغذائى للمواطنين

كما وجه وزير الزراعة قيادات الوزارة بتقديم كافة الدعم الفنى والتسهيلات اللازمة لتنمية الأنشطة الزراعية الخاصة بجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وفي نهاية الاجتماع وجه المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة الشكر لوزير الزراعة على متابعته المستمرة لكافة الأنشطة الزراعية المختلفة.