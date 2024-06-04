عقبة أمام برشلونة في ملف التعاقد مع كيميتش ‏

يرغب نادي برشلونة في التعاقد مع لاعب الوسط الألماني جوشوا كيميتش، لاعب بايرن ميونخ، وذلك بناءً على طلب المدرب هانز فليك.

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ويأتي ذلك في ظل مساعي الإدارة لدخول الموسم الجديد بأقوى تشكيلة ممكنة، وذلك بهدف تسهيل مهمة فليك الجديدة مع النادي الكتالوني.

وتبرز الحاجة للتعاقد مع كيميتش لتعويض الفراغ الذي تركه سيرجيو بوسكيتس بعد الرحيل الصيف الماضي، ولم ينجح أوريول روميو في مهمته خلال الموسم المُنتهي.

وأشارت تقارير إسبانية لوجود عائق في هذا الملف، ويتمثل ذلك في دخول نادي مانشستر سيتي في الصفقة، ورغبتهم في ضم اللاعب.

وكان مُدرب السيتي بيب جوارديولا قد درب كيميتش أثناء عملهما سوياً في نادي بايرن ميونخ من قبل.

وبالتأكيد فإن برشلونة لن يكون قادراً على التنافس مالياً مع مانشستر سيتي في حالة الدخول في تنافس على توقيع كيميتش.

وسيُعول برشلونة حينها على رغبة اللاعب، وعلى قدرة فليك على إقناع لاعبه السابق بخطوة الانضمام للكتلان.

ويبلغ كيميتش من العمر 29 سنة، ويجيد اللعب في مركز لاعب الوسط الدفاعي، وينتهي تعاقده مع بايرن ميونخ في يونيو 2025.

ولعب كيميتش بقميص بايرن ميونخ في 390 مباراة في كافة المسابقات، سجل فيهم 42 هدفاً، وصنع 104 هدفاً لزملائه.

وحقق كيميتش مع بايرن ميونخ الكثير من الإنجازات أبرزها تحقيق الدوري الألماني 8 مرات، ولقب دوري أبطال أوروبا مرة.