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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

طولان: الشناوي الأنسب لحراسة مرمى المنتخب أمام بوركينا فاسو

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد حلمي طولان نجم الكرة المصرية السابق أن مباراة منتخب مصر أمام منتخب بوركينا فاسو اختبار حقيقي للفراعنة وحسام حسن المدير الفني في الفترة المقبلة.

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وقال حلمي طولان نجم الكرة المصرية السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" من وجهة نظري أن محمد الشناوي الأنسب لحراسة مرمى المنتخب أمام بوركينا فاسو في المباراة المقبلة في تصفيات كأس العالم ".


وأضاف:" الكرة المصرية تعاني من ندرة في مركز الظهير الأيسر وانضمام عمر كمال للمنتخب كان اضطراريًا ".

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