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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مبابي: حققت حلمي بالإنضمام لـ ريال مدريد

كيليان مبابي
كيليان مبابي

عبر النجم الفرنسي كيليان مبابي المنضم حديثاً لصفوف فريق ريال مدريد الإسباني عن سعادته الغامرة بهذه الخطوة التي تأخرت لعدة سنوات.

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تفاصيل تعاقد ريال مدريد مع كيليان مبابي

وأعلن ريال مدريد بشكل رسمي تعاقده مع مبابي في صفقة إنتقال حر بعد نهاية عقده مع ناديه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال مبابي في أول تعليق على إنتقاله لريال مدريد: “ الحلم أصبح حقيقة، انا سعيد للغاية وفخور بإنضمامي لفريق أحلامي، فخور للغاية بإنضمامي لريال مدريد ".

وأضاف: “ لا يوجد من يمكنه ان يفهم الحماس الذي أشعر به في هذه اللحظة ”.

وأكمل مبابي: “ لا يمكننني الإنتظار لأرى جماهير ريال مدريد، واشكرهم بشدة على دعمهم الكبير لي ”.

ومن المنتظر أن يتم تقديم كيليان مبابي بشكل رسمي أمام الجماهير المدريدية في ملعب سانتياجو برنابيو، في شهر يوليو، عقب انتهاء مشاركته في كأس الأمم الأوروبية مع المنتخب الفرنسي، كما سيرتدي مهاجم الملكي الجديد القميص رقم (9).

وكان مبابي قد أصدر بياناً قبل عدة اسابيع أعلن خلاله انتهاء علاقته مع باريس سان جيرمان بنهاية تعاقده مع بطل الدوري الفرنسي.

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