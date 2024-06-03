وزير الخارجية الإسرائيلي ردا على خامنئي: يحلم بدمار إسرائيل لكن الواقع مختلف

رد وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الاثنين، على تغريدة المرشد الإيراني علي خامنئي، مؤكدا أن قدرات إسرائيل العسكرية الهائلة سيتم استخدامها ضد إيران إذا تطلب الأمر.

وقال كاتس، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "خامنئي قوي في التغريدات والتخيلات حول القضاء على إسرائيل، لكن في الواقع التوازن مختلف"، مضيفا أن "الشعب الإيراني ينتظر فقط الفرصة للتحرر من الحكم القمعي لخامنئي ورفاقه"، حسب قوله.

وتابع: "هذا هو الواقع والنهاية واضحة. سيزول حكم آيات الله من العالم، وسيجدد الشعب الإيراني علاقات الصداقة مع إسرائيل والعالم الحر برمته"، حسب وصفه.

وأكد وزير الخارجية الإسرائيلي أن "حماس وحزب الله تكبدا خسائر فادحة ولو اندلعت حرب شاملة في لبنان سيتم سحق حزب الله والقضاء على كل قياداته"، موضحا أن "قدرات إسرائيل العسكرية الهائلة لم تستخدم بعد على الحدود الشمالية".

وكان المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، قال في وقت سابق اليوم، إن "ما تنبأ به الإمام الراحل الخميني بشأن مستقبل فلسطين يتحقق اليوم".

وأضاف في كلمة له، بمناسبة الذكرى الـ35 لوفاة مؤسس الثورة الإسلامية الإمام الخميني، أن "قضية فلسطين هي قضية العالم الأولى اليوم"، مضيفا أن عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر الماضي لفتت انتباه العالم إلى فلسطين، وجعلتها قضية العالم الأولى"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.

كما شدد خامنئي على أن "طوفان الأقصى خلطت جميع الأوراق وحدثت في لحظة حساسة كان العدو يسعى فيها لتطبيق مخطط السيطرة على المنطقة، ومن قام بها أفشل المخطط الكبير للشرق الأوسط الجديد".

وأضاف أن "عملية طوفان الأقصى أفشلت مخططا لجعل إسرائيل جزءا من المنطقة عبر التطبيع معها"، معتبرا أن "طوفان الأقصى ضربة قاصمة للكيان الصهيوني ولن يتعافى منها".

وأكد المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي أن عملية "طوفان الأقصى ستغير العالم، وستتعرض إسرائيل لهزيمة قاسية على يد حركة المقاومة في غزة".

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة، أسفرت عن مقتل أكثر من 36 ألف فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، بحسب البيانات الرسمية.