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الإثنين 03 يونيو 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مدرب إيطالي لـ تشيلسي خلفًا لـ بوكيتينو

تشيلسي
تشيلسي

كشف نادي تشيلسي الإنجليزي، عن تعيين المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا ليُصبح مديرًا فنيًا لفريق كرة القدم الأول، بعد إقالة الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

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وكان تشيلسي قد أعلن إقالة بوكيتينو بسبب سوء النتائج خلال الموسم الماضي، بعدما تواجد في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 63، لكن البلوز تأهل لدوري المؤتمر الأوروبي.

ونجح المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا في إعادة ليستر سيتي للدوري الإنجليزي الممتاز بعد هبوطه لدوري الشامبيونشيب، لتقوم إدارة البلوز بعرض تدريب البلوز عليه ويوافق على ذلك، من أجل إعادة النادي لمنصات التتويج مرة أخرى.

ومن المنتظر أن يقوم تشيلسي بدفع مبلغاً ماليًا كتعويض لـ ليستر سيتي، بعد رحيل مدربهم الذي لديه عقدا من المفترض أن ينتهي في يونيو 2026.

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