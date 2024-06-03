سيراميكا كليوباترا وسموحة يطلبان كريم الدبيس

تلقى كريم الدبيس لاعب النادي الأهلى أكثر من عرض محلي للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضاف الإعلامي محمد شبانة، عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام ان ناديي سيراميكا كليوباترا وسموحة السكندري يضعان اللاعب ضمن أولوياتهم لتعزيز صفوفهم في الفترة المقبلة.

ويشارك كريم الدبيس على فترات خلال الموسم الحالي قبل إصابة علي معلول الظهير التونسي، ومن المتوقع أن يعتمد مارسيل كولر على الدبيس في الفترة المقبلة لحين تدعيم الفريق الأحمر في الميركاتو الصيفي.

واستكمل شبانة : هذه العروض جاءت بعد مؤشرات عدم اقتناع مارسيل كولر بامكانيات اللاعب، حيث ظهر ذلك في استبعاده من القائمة لأكثر من مرة إضافة إلى الدفع بكريم فؤاد في مركز الظهير الأيسر في نهائي دوري الأبطال بعد إصابة علي معلول.