الزمالك يرفض طلب بن شرقي.. والقادسية مهتم بضم زيزو

قال الإعلامي محمد شبانة، ان مجلس إدارة نادي الزمالك رفض قطعيا شرط اللاعب المغربي أشرف بن شرقي للموافقة على العودة لصفوف الفريق.

ويسعى نادي الزمالك في الفترة الحالية التعاقد مع أشرف بن شرقي لتدعيم صفوفه في الميركاتو الصيفي بعد إصرار جماهير القلعة البيضاء على ضم النجم المغربي.

وأضاف شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام ان أشرف بن شرقي طلب من الزمالك ٣ مليون دولار في السنة الواحدة، الأمر الذي رفضة مجلس الإدارة في وسط الأزمة المالية التي يمر بها الفريق.

واستكمل شبانة حديثه قائلا: هناك اهتمامات من قبل نادي القادسية لضم أحمد مصطفى زيزو، ولكن مجلس الإدارة ينتظر التقدم بعرض رسمي من أجل تثبيت سعر اللاعب تحسبا لبيعه في أي وقت.