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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

فينيسيوس جونيور يعلق على جائزة الأفضل في دوري الأبطال

فينيسيوس جونيور
فينيسيوس جونيور

حقق فينيسيوس جونيور، جناح ريال مدريد الإسباني، جائزة أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم 2023/2024.

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جاء حصول الدولي البرازيلي على جائزة الأفضل في الشامبيونزليج، بعدما توج ريال مدريد في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا لموسم 2023/2024، عقب فوزه على بوروسيا دورتموند الألماني بهدفين نظيفين.

وعلق فينيسيوس جونيور على حصوله على جائزة أفضل لاعب في دوري الأبطال، فقال: "بالتأكيد، سعيد للغاية لأنني قادر على الفوز بدوري أبطال أوروبا مرة أخرى مع هذا النادي، الذي منحني الكثير".

وتابع: "هذا شيء لا يصدق، لا يمكن لأي شخص تجربته والفوز به مرات عديدة".

وخاض فينيسيوس جونيور 10 مباريات مع ريال مدريد في بطولة دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الماضي، حيث أحرز 6 أهداف وصنع 5، وركض 99.3 كيلومتر، ووصلت سرعته لـ 34.7 كيلومتر في الساعة.

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