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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بيلينجهام يتوج بجائزة أفضل لاعب شاب في الشامبيونزليج

بيلينجهام
بيلينجهام

توج الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، بجائزة أفضل لاعب شاب في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2023/2024.

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جاء حصول بيلينجهام على جائزة أفضل لاعب شاب في دوري أبطال أوروبا، بعد تتويج ريال مدريد باللقب، عقب الفوز على بوروسيا دورتموند في نهائي البطولة، ليحقق اللقب الـ 15 من هذه البطولة في تاريخه.

ووقع اختيار اللجنة الفنية في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، على نجم ريال مدريد، بعد المستويات الكبيرة التي حققها جود بيلينجهام خلال هذه النسخة من دوري الأبطال

وقدم بيلينجهام موسمًا كبيرًا مع ريال مدريد، حيث نجح في خوض 11 مباراة ليُسجل 4 أهداف وصنع 5 أهداف، ودقة تمريراته وصلت لـ 90.5%، والمسافة المقطوعة 1117.5 كيلومتر.

الجدير بالذكر أن الدولي الإنجليزي انضم لريال مدريد خلال الصيف الماضي قادمًا من بوروسيا دورتموند، حيث خاض 42 مباراة وسجل 23 هدفًا وصنع 13 في مختلف المسابقات.

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