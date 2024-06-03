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الإثنين 03 يونيو 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

تأجيل دعوى انتهاء ولاية مرتضى منصور برئاسة نادى الزمالك

مرتضى منصور
مرتضى منصور

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، تأجيل الطعن المقام من المحامي وعضو الجمعية العمومية لـ نادي الزمالك، حسين محمد حسين، والتي طالب فيها بإعلان انتهاء ولاية مجلس نادي الزمالك المنتخب في 23 نوفمبر الماضي، وذلك طبقٱ لحكم المحكمة، مع إلزام وزير الشباب والرياضة بمد الانتخابات لشهر نوفمبر الماضي 2022، وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة النادي لجلسة 2 يوليو المقبل.

كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قضت في وقت سابق بعدم قبول الدعوى التي حملت رقم ١٩٤٥١ لسنة 76 قضائية، المطالبة بإعلان انتهاء ولاية نادى الزمالك عقب رئاسة مرتضى منصور نادي الزمالك، مختصمة وزير الرياضة ومدير الشباب والرياضة وأعضاء النادي.

وذكرت الدعوى، أن المخالفات التي ذكرتها التحقيقات مازالت منظورة وبالتالي فإن عودة المجلس القديم به شبهات قضائية.

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