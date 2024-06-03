محافظ أسيوط يتفقد مشروع إنشاء سوق حضري بالكوم الأحمر بالبدارى

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط - خلال جولته الميدانية بمركز البدارى – أعمال انشاء سوق حضري للخضار والفاكهة بقرية الكوم الأحمر بمركز البداري، على مساحة 20 ألف متر بتكلفة 95 مليون جنيه بتمويل من البنك الدولي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي تستهدف تعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد وخلق فرص عمل محلية ومستدامة ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلي، وتحسين جودة الخدمات المحلية وتطوير مجالات ونظم الإدارة المحلية بدعم، وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

جاء ذلك بحضور المهندس عصام عبدالظاهر القرن وكيل وزارة الاسكان بالمحافظة، ومحمد حسن رئيس مركز ومدينة البدارى وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، والمهندسة منى فرغلي مدير المكتب الفني لمديرية الاسكان، والمهندس صابر عبدالرؤوف مدير عام الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط.



وتابع المحافظ، خط سير الأعمال بموقع المشروع والتقى بعض المهندسين العاملين بالمشروع واستمع منهم إلى معدلات ومراحل التنفيذ بالمشروع، كما استعرض وكيل وزارة الاسكان خطة العمل بالمشروع وفقًا للاشتراطات الفنية ومعايير الجودة مع الالتزام بشروط وتعليمات السلامة والصحة المهنية، معلنًا تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة للمشروع، لافتًا إلى متابعته للمشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة بالمراكز والقرى وما وصلت إليه من مراحل العمل وآخر المستجدات الخاصة بهذه المشروعات سواء ضمن الخطة الاستثمارية أو المبادرة الرئاسية حياة كريمة أو المشروع القومي لتطوير الريف المصري أو برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر وغيرها.



وأوضح محافظ أسيوط، أن الأعمال جارية على قدم وساق لنهو الأعمال بالسوق وفقًا للجدول الزمني المحدد وتكليف محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري ونوابه ورئيس الوحدة المحلية للقرية بمتابعة الأعمال الجارية، وذلك للاطمئنان على سير العمل ومراحل التنفيذ وفقًا لأحدث المواصفات والإشتراطات الفنية وطبقًا للجدول الزمني المحدد مسبقًا وذلك لتوفير الخدمات وتعظيم الاستفادة من محصول الرمان ومختلف المحاصيل الزراعية التي تتميز بها قرى المحافظة مضيفًا أن السوق الحضري سيضم أقسام للخضار والفاكهة التي تتميز بها قرى مركز البداري والمراكز المجاورة وبخاصة محاصيل الرمان والموالح والخضراوات.



وأشار محافظ أسيوط، إلى أن المشروعات النهائية التي سيجري تنفيذها بقرى ومراكز وأحياء المحافظة، ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، تم اختيارها وفقًا لاحتياجات المواطنين، والتي تتضمن إنشاء وتطوير مواقف وأسواق حضرية ومجمعات تجارية" على أن يجري تنفيذها بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية والتي تشمل في مرحلتها الحالية 7 مشروعات بتكلفة تقديرية بلغت 555 مليون جنيه وتشمل مشروع إنشاء سوق ومجمع تجاري وإداري بمنطقة التمليك القبلي بمدينة الاربعين بحي غرب وانشاء سوق عمومي للخضار والفاكهة بمركز ومدينة البداري على مساحة 5 أفدنة وتطوير ورفع كفاءة منطقة مواقف نزلة عبداللاه بحي شرق مدينة أسيوط، وإحلال وتجديد موقف سيارات مدينة الغنايم (الغنايم/أسيوط) على مساحة 1000 متر وإنشاء سوق حضري للباعة الجائلين بمدينة أبنوب على مساحة 550 متر وتطوير ورفع كفاءة الحارات والشوارع الضيقة بمنطقة الشيخة نفيسة وشارع نادي غرب البلد بحي غرب وإنشاء سوق ماشية بقرية الزرابي بمركز أبوتيج فضلاً عن تطوير التكتلات الاقتصادية "الرمان والنباتات الطبية العطرية" إضافة إلى تدعيم المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء بمعدات وأجهزة حديثة.

وأعلن تقديم كافة أوجه الدعم لتنفيذ تلك المشروعات وتسريع وتيرة العمل لافتًا إلى أن الدولة المصرية تعمل بخطى سريعة نحو تنمية صعيد مصر فهي تضع هذ الملف على رأس أولوياتها للارتقاء بمستوي التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تنفيذ مجموعة من المشروعات التنموية بهدف توطين أهداف التنمية المستدامة من خلال التطوير المؤسسي ونظم العمل وتنمية القدرات المحلية لتصبح قادرة على إدارة التنمية وجذب الاستثمارات مؤكدًا على ضرورة الاهتمام بالمشروعات الداعمة للاقتصاد المحلي من خلال أنشطة البرنامج والتي تعد مكونًا أساسيًا في عملية التنمية وذلك لأهميتها في توفير فرص العمل وتأثيرها على استدامة النمو.