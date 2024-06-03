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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الصحة السعودية تؤكد أهمية أخذ اللقاحات قبل أداء مناسك الحج

وزارة الصحة السعودية
وزارة الصحة السعودية

أكدت رئيسة الرعاية الصحية الأولية بتجمع الشرقية الصحي بالمملكة العربية السعودية الدكتورة هدى مهيني على ضرورة زيارة الحجاج للمراكز الطبية لأخذ اللقاحات قبل التوجه لأداء مناسك الحج.

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وقالت الدكتورة هدى ـ في مقابلة خاصة مع قناة (الإخبارية) السعودية اليوم الإثنين ـ إنه يجب على جميع الحجاج مهما كانت حالتهم الصحية التوجه للمراكز الطبية لعمل كافة الفحوصات اللازمة وأخذ التطعيمات المطلوبة قبل الذهاب لأداء مناسك الحج، مشيرة إلى أن سرعة انتشار فيروس "كورونا المتحور" تحت الدراسة حاليا، مشددة على أن وزارة الصحة تتابع تطوراته باهتمام بالغ.

يذكر أن وزارة الصحة السعودية شددت في وقت سابق على ضرورة تلقى اللقاحات والحرص على مبادرة استكمال جرعات التطعيمات قبل الحج بفترة كافية مع توثيقها فى تطبيق "صحتي"، وقد وفرتها الوزارة فى مراكز الرعاية الصحية الأولية، وطالبت بالاطلاع على الاشتراطات الصحية على موقعها.

 

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