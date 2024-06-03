سعر اليورو أمام الجنيه بالبنوك اليوم الإثنين 3-6-2024

ننشر سعر اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية خلال تعاملات اليوم الإثنين 3-6-2024، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

51.25 للشراء

51.38 للبيع

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

51.27 للشراء

51.43 للبيع

سعر اليورو في بنك مصر

51.27 للشراء

51.43 للبيع

سعر اليورو في بنك الاسكندرية

51.25 للشراء

51.43 للبيع

سعر اليورو في البنك التجارى الدولى

51.27 للشراء

51.44 للبيع

سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى

51.38 للشراء

51.54 للبيع

سعر اليورو في بنك البركة

51.25 للشراء

51.41 للبيع

سعر اليورو في بنك قناة السويس

51.27 للشراء

51.43 للبيع

استقر الدولار على نطاق واسع، خلال تعاملات الاثنين المبكرة، مع رهان المتعاملين على أن التضخم في الولايات المتحدة، الذي ربما استقر بما يكفي، سيشجع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) على خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من عام 2024.

واستقر اليورو أيضا قبل خفض أسعار الفائدة المتوقع من البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع.

وسجل الدولار في مايو أول انخفاض شهري له هذا العام مع تحول التوقعات إلى موعد ونطاق خفض أسعار الفائدة من البنك المركزي الأميركي، ويتوقع المتعاملون في السوق خفضا بواقع 37 نقطة أساس هذا العام.

وأظهرت بيانات صدرت الجمعة أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع 0.3 بالمئة في أبريل، بما يتوافق مع الزيادة غير المعدلة في مارس. ويتوقع المتعاملون فرصة تبلغ 53 بالمئة تقريبا خفض أسعار الفائدة في سبتمبر مقابل 49 بالمئة قبل صدور البيانات. ولا تزال بيانات التضخم تظهر أن ضغوط الأسعار لا تزال أعلى من هدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي البالغ اثنين بالمئة مع ارتفاع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي على أساس سنوي 2.7 بالمئة في أبريل، وهو نفس معدل مارس، مما يجعل المتعاملين في الأسواق غير متأكدين من أن أسعار الفائدة ستنخفض أكثر من مرة في عام 2024.