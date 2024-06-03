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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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إسبانيا: يجب إنهاء الاحتلال في رفح والوضوع حساس بمصر (فيديو)

وزير الخارجية الإسباني
وزير الخارجية الإسباني

 قال وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس: "نعرف مدى حساسية الوضع في مصر بسبب دخول القوات الإسرائيلية في رفح، ويجب إنهاء الاحتلال في رفح، وهذا ما أشارت إليه محكمة العدل الدولية".

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 وأضاف، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الإثنين، أنه يجب وقف الحرب الإسرائيلية على غزة الآن، وفتح كل المعابر البرية وإيصال المساعدات.

 وأشار إلى أن إسبانيا تعتمد على مصر في كل القضايا التي تخص فلسطين والشرق الأوسط، لافتًا إلى ضرورة تطبيق حل الدولتين، مضيفًا: "اعترفنا بدولة فلسطين الأسبوع الماضي، وهذا هو السبيل لاندماج إسرائيل في الشرق الأوسط ولكي تعيش باستقرار".

 وتابع: "حان الوقت لحل الدولتين، وتحدثنا مع مصر وجامعة الدول العربية، في هذا الأمر".

إسبانيا تعترف بفلسطين:

 كانت إيرلندا وإسبانيا والنرويج تعهدت بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهي خطوة تاريخية تزيد من عزلة إسرائيل بعد أكثر من 7 شهور من حربها الطاحنة ضد حماس في غزة.

أكدت إسبانيا، أن الاعتراف بدولة فلسطين هو إحقاق للعدالة للشعب الفلسطيني، وفي الوقت نفسه، سلمت النرويج "الاعتراف الرسمي" بدولة فلسطين لرئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى.

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