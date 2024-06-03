نتنياهو يدعو بن غفير للاطلاع على العرض الإسرائيلي لصفقة التبادل

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، أن بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، دعا إيتمار بن جفير، وزير الأمن القومي، إلى اجتماع لإطلاعه على تفاصيل مسودة اتفاق صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين مع حركة حماس الفلسطينية، التي طرحها الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن مكتب نتنياهو أن مسودة اقتراح صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين لا تحتوي على أي بند لوقف الحرب.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية، سيلتقي اليوم الاثنين، حاخامات من حزب "الصهيونية الدينية" الذي يتزعمه، لاستشارتهم بشأن مستقبل الحكومة الحلية ومسألة الخروج منها.

وبحسب هيئة البث، فإن مصادر مطلعة رأت أن سموترتيش قد لا ينتظر الصفقة وينسحب من الحكومة.

وأضافت وسائل إعلام عبرية، أن نتنياهو، دعا بن جفير إلى اجتماع بعد أن هدد الأخير بالانشقاق من الحكومة، بسبب صفقة المحتجزين ووقف إطلاق النار المقترح.

وقال بن جفير وسموتريش، إنهما سينسحبان من الائتلاف الحكومي إذا مضت الصفقة قدمًا.

وطالب وزير المالية الإسرائيلي بمواصلة الهجوم على غزة حتى يتم تدمير حركة حماس وإنقاذ جميع المحتجزين لديها، قائلًا إنه لن يبقى في الحكومة إذا لم يحدث ذلك.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها، برًا وبحرًا وجوًا، على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 36439 فلسطينيًا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 82627 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

اعتقال 9 آلاف فلسطيني بالضفة الغربية منذ 7 أكتوبر

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الإثنين، أن قوات الاحتلال تعتقل 20 فلسطينيًا بالضفة الغربية، لترتفع حصيلة المعتقلين في سجون الاحتلال إلى أكثر من 9000 فلسطيني منذ 7 أكتوبر الماضي، حسبما نقل نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية" منذ قليل.

وبدعم أمريكي، اقترب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة من شهره التاسع تواليًا، مع إصرار جيش الاحتلال الإسرائيلي على ارتكاب مجازر إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في القطاع، ما رفع حصيلة الضحايا إلى 36439 شهـيدا و82627 مصابا منذ 7 أكتوبر وحتى أمس الأحد، حسبما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وفي السياق ذاته، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم، أن أكثر من 3500 طفل معرضون لخطر الموت بسبب اتباع الاحتلال الإسرائيلي لسياسات التجويع.

كما أكدت مصادر طبية فلسطينية سقوط 21 شهيدًا منذ فجر اليوم الإثنين، في غارات إسرائيلية على وسط وجنوب قطاع غزة.

استشهاد العشرات جراء قصف إسرائيل لأنحاء متفرقة في قطاع غزة فجر اليوم

ذكرت مصادر طبية وفي قطاع الدفاع المدني في غزة اليوم الاثنين، أن العشرات استشهدوا منذ فجر اليوم، في غارات متفرقة لطائرات الاحتلال الحربية ومدفعيته، على وسط وجنوب قطاع غزة، في اليوم الـ241 من العدوان المتواصل على قطاع غزة.

وشنت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفا مدفعيا عنيفا على حيي الزيتون وتل الهوا، ومنطقة شارع "8" في مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد شخصين وإصابة 5 آخرين.

وانتشلت طواقم الإسعاف والدفاع المدني جثامين 4 شهداء من عائلتي السموني ومهاني عقب قصف مدفعي طال منزلين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة نقلوا إلى مستشفى المعمداني في المدينة.

واستشهد أربعة أشخاص في قصف للاحتلال على شقة سكنية في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، كما قصفت مدفعية الاحتلال بعدة قذائف محيط مدرسة تؤوي نازحين تتبع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" بالحي.

وأطلقت زوارق الاحتلال الحربية عدة قذائف على المنازل قبالة بحر منطقة الشيخ عجلين والميناء ومخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

واستشهد ستة أشخاص بينهم رضيعة، بقصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة عقل في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال بعدة قذائف منازل شمال غرب مخيم النصيرات، واستشهد رجل برصاص زوارق الاحتلال الحربية على شاطئ بحر مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت المصادر بأن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت محيط مستشفى غزة الأوروبي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

واستشهد 10 أشخاص بينهم ثلاثة أطفال، وأصيب آخرون في قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلين لعائلتي البريم وأبو خاطر في شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع.

وأصيب رجلان، في قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلا لعائلة أبو عبيد في الحي السعودي غرب مدينة رفح.

وأطلقت زوارق الاحتلال الحربية النار بشكل كثيف على شاطئ بحر مدينة رفح، بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق قنابل إنارة على حي البرازيل جنوبا، وغارات على منطقة عريبة شمالا.

واستهدفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية من بلدة ومخيم جباليا شمال قطاع غزة.

​​​​وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها، برا وبحرا وجوا، على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 36439 شخصا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 82,627 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.