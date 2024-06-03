هبة مجدي تشبه الأميرات بالحرير الكلاسيكي (صور)

أنهالت تعليقات متابعو الفنانة هبة مجدي على أحدث إطلالاتها التي شاركتهم إياها عبر حسابها الشخصي بموقع الإنستجرام، وجاءت أبرز التعليقات مؤيده لها، رصدنا أبرزها: " انيقة وجميلة ومستوره كالعاده انتي غيرهم كلهم بجد، قمر ما شاء الله، والفستان بجد حلو اوي ما شاء الله، هبة مجدي تحسها ديما أميرة في نفسها".



وتملك هبة مجدي ذوق خاص يشبه الأميرات، وتنجذب للأزياء الراقية المفعمة بالاحتشام والجاذبية وهذا ما جعلها تحتل مكانة خاصة عند جمهورها في كل مكان، وتصبح مثال تقتدي به صاحبات الذوق الراقي.

وتألقت هبة مجدي بإطلالة راقية، مزجت بين الأناقة والاحتشام في آن واحد على خطى الأميرات، حيث ارتدت فستان طويل متناغم مع قوامها الرشيق، صمم من قماش الحرير المزركش ببعض الرسورمات الهندسية الهادئة وزين بالأزرار الذهبية في الوسط ونسقت حقيبة ذهبية صغيرة.

واختارت البساطة في تسريحة شعرها الناعمة ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على الألوان الترابية تتناغم مع لون بشرتها مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون البينك في الشفاه





هبة مجدي

هبة مجدي عبد المنعم من مواليد 28 يوليو 1988 ، ممثلة مصرية.

عن حياتها

درست في كلية الآداب جامعة عين شمس قسم نقد مسرحي وأيضا تدرس في معهد الموسيقي العربية بأكاديمية الفنون وأيضا لديها موهبة رقص الباليه منذ أن كان عمرها 5 سنوات. في عام 2016 تزوجت من الفنان المصري محمد محسن، وفي عام 2017 رزقت بطفلة أسمتها «دهب».وفي عام 2021 رزقت بطفل أسمته «موسى»

مشوارها الفني

بدأت في مجال الفن والثمثيل بالتحاقها بدار الأوبرا المصرية تحت قيادة الدكتور جمال سلامة ثم تدربت على يد المايسترو صلاح عرام وكانت معها آمال ماهر في ذلك الوقت ثم بعد ذلك اشتركت هبة في مسلسل بوجي وطمطم ثم مع أسطورة الكوميديا الراحل فؤاد المهندس في فوازير عمو فؤاد وكان في خلال عام 1998 حتي 2003.

أول أعمالها التلفزيونية كانت في مسلسل العيد ألوان من إخراج محمد رجائي حينما كانت في الصف الرابع الابتدائي وكانت تشارك فيه سمية الخشاب وشاركت أيضاً في العديد من مسلسلات الأطفال في ذلك الوقت وأيضاً مسلسل عائلة مجنونة جدا لفتحي عبد الوهاب ورانيا فريد شوقي.

أما عن بدايتها في مسلسلات الكبار فكان أولهم مسلسل قاسم أمين مع المخرجة إنعام محمد علي ثم مسلسل الإمبراطور مع المخرج جمال عبد الحميد ثم امرأة من نار مع الفنانة إلهام شاهين والمخرج أحمد صقر وبعدها قامت بدورها في مسلسل مباراة زوجية الذي كان من إخراج إنعام محمد علي وأيضا دورها في مسلسل سارة مع الفنانة حنان ترك والفنان أحمد رزق وكانت كلها أدوار صغيرة.

هبة مجدي

هبة مجدي

هبة مجدي

هبة مجدي