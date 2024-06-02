طرق طبيعية لتحفيز نمو بصيلات الشعر

قد تبدو المكملات الغذائية التي تحفز نمو الشعر غير عقلانية إذا كنت تعاني من تساقط الشعر، ولكن البعض منها قدّم نتائج واعدة، بما في ذلك الزيوت الأساسية.

ويمكن أن يكون تساقط الشعر ضارا لأن التغيير الجسدي قد يسبب مشكلات نفسية بمرور الوقت، مثل فقدان احترام الذات، وعلى الرغم من أن تساقط الشعر قد يشير إلى وجود حالة مرضية كامنة، إلا أنه عادة ما لا يكون مدعاة للقلق وقد يعود نموه في الوقت المناسب.

ومع ذلك، إذا استمر التساقط، فهناك عدد من الخيارات المتاحة للعلاج قد تساعد في تحفيز نمو الشعر.

وكشفت دراسة جديدة أن زيت اللافندر (lavender)، على سبيل المثال، قد يحفز نمو الشعر ويعالج المشكلات المرتبطة بالحالة.

كما ثبت أن هذا الزيت النباتي، يساعد في علاج أمراض الجلد ومشاكل النوم، ويشجع نمو الشعر في دراسة نشرت في مجلة Toxicological Research.

ووجدت الدراسة أن زيت اللافندر المطبق على الفئران، ساهم في نمو الشعر بمعدل أكبر لديها، كما أصبح أكثر سمكا وأسرع نموا من المعتاد.

وتوضح الدراسة أيضا أن الزيت قد يساعد في معالجة الصلع عند الذكور والإناث، وهو نوع من تساقط الشعر بشكل دائم.

- متى يكون تساقط الشعر خطيرا؟

تساقط الشعر لا يدعو للقلق عادة، ولكن عددا من علامات التحذير قد تشير إلى احتمال خطورته. وقالت إدارة الصحة الوطنية البريطانية إنه يجب مراجعة الطبيب العام في الحالات التالية:

• تساقط الشعر المفاجئ.

• مشاهدة بقع صلع في الرأس.

• خسارة الشعر على شكل كتل.

• حكة في فروة الرأس.

• القلق بشأن تساقط الشعر.

وينبغي أيضا إخبار الطبيب إذا كان تساقط الشعر يؤثر على الصحة، مع ضرورة السؤال عن العلاجات المتاحة، وفقا لـNHS.

كما يمكنك أستخدام القهوة في إنبات خصلات الشعر وهذا ما اثبتته الدرسات المختلفة الفترة الأخيرة.

وأكد الخبراء أنهم ابتكروا طريقة رخيصة لمكافحة الصلع عند الرجال. ووفقا لهم، قد تصبح الخلاص الحقيقي للرجال من الصلع

وقد درس خبراء إحدى المؤسسات العلمية الألمانية إمكانية تقوية بصيلات الشعر وتخليص الرجال من مشكلة الصلع. الطريقة التي اكتشفها الخبراء فريدة ورخيصة في نفس الوقت. ويؤكد الخبراء أنها ناجعة وفعالة.

كما درس الباحثون خصائص القهوة، واتضح لهم أنها قد تتوغل عميقا في جذور الشعر وتحييد التستوستيرون الذي يسبب فقدان الشعر وظهور الصلع.

ووضع الباحثون مصل القهوة والشعر البشري في أنبوبة اختبار ولاحظوا سرعة نمو الشعر. القهوة تحطم الحاجز وتساعد على نمو الشعر كما تؤثر في العضلات المحيطة ببصيلات الشعر.

ولتحسين نمو الشعر ووقف تساقطه، يمكن وضع الكافيين على بصيلات الشعر، حيث تبين أن هذه الطريقة أوقفت تساقط الشعر (عملية الصلع) بنسبة 20 %. وأن شرب القهوة لا يعطي نفس النتائج، لأنه من أجل ذلك يجب تناول أكثر من 50 كوبا من القهوة في اليوم.

كما يجب الأخذ بالاعتبار احتمال وجود حساسية من الكافيين، لذلك ينصح الأطباء عدم استخدام الكافيين الطبيعي، بل مثيله الصناعي. هذه الطريقة فعالة في حال بقاء بصيلات الشعر حية، لأنه إذا كانت البصيلات ميتة فلن ينفع الكافيين ولا أي مادة أخرى. لذلك يجب استخدام القهوة في فترة تساقط الشعر.

