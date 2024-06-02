إدارة الصيدلة بقنا تعلن عن حاجتها لمفتشي الصيدلة الإكلينيكية

أعلنت تفتيش الصيدلة الإكلينيكية بإدارة الصيدلة بقنا، عن حاجتها لعدد من الصيادلة للعمل كصيدلي إكلينيكي، وذلك بمستشفيات (حميات قنا –حميات نجع حمادي- فرشوط المركزي –نجع حمادي العام – صدر قنا) وذلك طبقا لمنشور تطوير الرعاية الصيدلية رقم (1) لسنة 2017 والصادر من الإدارة المركزية للشئون الصيدلية.

وأشار الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، أنه علي السادة الصيادلة الراغبين في التقدم أن تتوفر لديهم الشروط الآتية:

*أن يكون المتسابق علي قوة العمل بالمستشفى المتقدم منها.

*حاصل على بكالوريوس صيدلة إكلينيكية أو صيدلة عامة من إحدي الجامعات المعتمدة.

*حاصل علي ترخيص بمزاولة مهنة الصيدلة.

*يفضل من لديه خبرة عملية لمدة عام على الأقل في الخدمات الصيدلية بالمستشفيات الحكومية أو الخاصة.

*يفضل أن يكون حاصلاً علي دراسات عليا تخص الصيدلة الإكلينيكية ( فارم دي- دبلومة صيدلة إكلينيكية-البورد الأمريكي –ماجستير صيدلة إكلينيكية أو كلينكال فارماكولوجي- زمالة الصيدلة الإكلينيكية) أو بكالوريوس صيدلة إكلينيكية.

*يفضل من لديه دورات و أنشطة تدريبية أو خبرة عملية في تخص الصيدلة الإكلينيكية .

مشيراً إلي أنه من الممكن لمستلمي العمل من دفعة التكليف الجديدة التقديم للإعلان بشرط قضاء ثلاثة أشهر علي الأقل داخل الصيدلية بالمستشفي وإستيفاء الشروط السابقة وأضافت الدكتورة أسماء محمد مصطفي مدير عام إدارة الصيدلة أن علي الصيادلة الراغبين تقديم الأوراق المطلوبة والتي تضم : -

السيرة الذاتية ، صورة شهادة التخرج ، صور من الشهادات الحاصل عليها المتقدم في مجال الصيدلة الإكلينيكية .

بيان الحالة الوظيفية يشمل الجزاءات (إن وجد).

علي أن يتم التقديم بإدارة الصيدلة بقنا بقسم تفتيش الصيدلة الإكلينيكية في موعد أقصاه 2024/6/27 وسوف يتم تحديد موعد لشرح عملية التقييم للمتقدمين وموعد لإجراء المقابلات الشخصية والإمتحان النظري وعرض المشروع التطويري للمتقدمين.

محافظ قنا يتابع الموقف المرورى بمركز نجع حمادى

فى استجابة سريعة لأهالي قرية القناوية بمركز نجع حمادى والذين يلتمسون طلب توفير سيارة اجرة تمر الى داخل القرية وذلك تخفيفًا عليهم للوصول الى وسط القرية وجه اللواء اشرف الداودى محافظ قنا بتدبر سيارة تقوم بتوصيل أهالي القرية الى الداخل وجاء ذلك بحضور العقيد هاني مرسي وكيل مرور قنا، ومحمد حسن عطاالله مدير مواقف المحافظة وأشرف أنور رئيس مركز ومدينة نجع حمادي .

ووجه محافظ قنا بتكثيف الجهود لضمان الانسياب المرورى المستمر ومنع الازدحام وتسهيل حركة نقل المواطنين من المدينة الى المراكز والقرى المختلفة ومنع التزاحم في أوقات الذروة والتأكيد على تطبيق تعريفة الأجرة دون أى محاولات لاستغلال المواطنين والتفاعل مع الشكاوى والتعامل الفوري معها على أن يتم تطبيق القانون بقوة وحسم على المخالفين دون محاباة أو مجاملة وذلك بالتنسيق ما بين كافة الجهات المعنية.