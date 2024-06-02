وزير البترول: نتعاون مع وفد «بيكر هيوز» لتدريب الكوادر الشابة وصقل خبراتهم

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع زاك كراوتش نائب رئيس شركة بيكر هيوز لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا والهند والوفد الموافق له.

وأكد الوزير، على عمق الشراكة الاستراتيجية الممتدة على مدار عقود مع شركة بيكر هيوز وأهمية مساهمتها فى تقديم الخدمات والحلول التقنية التي توفرها فى صناعة البترول فى مصر.

وبحث الاجتماع سبل دعم التعاون المشترك ضمن ائتلاف خفض الكربون الذي تشارك فيه شركة بيكر هيوز إلى جانب عدد من الشركات المحلية والعالمية، فضلاً عن استمرار مساهمة الشركة فى تنفيذ برامج تدريب الكوادر الشابة لقطاع البترول ضمن البرامج التي تنفذها وزارة البترول والثروة المعدنية بالتعاون مع شركات البترول العالمية لرفع كفاءة الكوادر الشابة بالقطاع وصقل خبراتهم.

ومن جانبه أشار نائب رئيس الشركة، إلى اعتزاز بيكر هيوز بالنجاحات التى حققتها فى أنشطتها وخدماتها في مصر، وأنها تعمل في قطاع البترول المصرى منذ أكثر من 60 عاماً، موضحاً أن الشركة اتخذت مصر مقراً رئيسياً ونقطة إنطلاق لأعمال الشركة بمنطقة شمال أفريقيا بما يعكس ثقتها فى الشراكة الاستراتيجية مع قطاع البترول فى مصر، وأنها ملتزمة بتعزيز التعاون مع قطاع البترول في ضوء الخطط الاستثمارية التي تستهدف الشركة تنفيذها فى مصر خلال الفترة المقبلة.

واستعرض وفد بيكر هيوز خلال الاجتماع الخبرات التى تمتلكها الشركة فى مجالات التحول الرقمى والحلول الرقمية لتحقيق التشغيل الإقتصادى الأمثل لعمليات الانتاج من الآبار البترولية، بالإضافة إلى مشروعات خفض الانبعاثات ضمن تطبيقات الشركة فى مجال استرجاع غازات الشعلة وتقنياتها الحديثة في مجال التقاط الكربون واستخدامه.

حضر الاجتماع الجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول والمهندس يس محمد رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس والمهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفنى.