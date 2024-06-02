رباعي الزمالك يحصل على راحة من المران

حصل عبدالله السعيد ونبيل عماد دونجا ومحمود علاء وإبراهيما نداي، رباعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على راحة من التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.





وتحصل الرباعي على إذن من الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، بالحصول على راحة إضافية اليوم الأحد لظروف خاصة، على أن ينتظم اللاعبون في التدريبات غداً الاثنين في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.



ستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته مساء اليوم الأحد على ملعب النادي، استعداداً للقاء سيراميكا كليوباترا المقبل في مسابقة الدوري المصري الممتاز.



وكان الجهاز الفني منح اللاعبين راحة خمسة أيام بعد الفوز على الاتحاد السكندري في المباراة الأخيرة في ظل توقف الدوري بسبب التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.



ويغيب اللاعبون الدوليون عن تدريبات الفريق وهم، محمد عواد وأحمد فتوح وناصر ماهر وأحمد مصطفى "زيزو" للتواجد مع المنتخب الأول، وحسام عبدالمجيد وزياد كمال ومحمد شحاتة للتواجد مع المنتخب الأولمبي، وسيف الجزيري وحمزة المثلوثي للتواجد مع منتخب تونس والبنيني سامسون أكينيولا للتواجد مع منتخب بلاده، وترافيس موتيابا المتواجد مع منتخب أوغندا، والفلسطيني ياسر حمد المتواجد مع منتخب بلاده.



ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها يوم 14 يونيو الجاري، والمؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

