الأحد 02 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

جوميز يضع برنامجاً بدنياً للاعبي الزمالك

الزمالك
الزمالك

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، وضع برنامجاً بدنياً خاصاً للاعبين خلال المران الذي أقيم مساء اليوم الأحد، على ملعب النادي استعداداً لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز. 

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ويهدف الجهاز الفني بنادي الزمالك إلى رفع الحمل البدني للاعبين بشكل تدريجي في ظل عودة الفريق من فترة راحة سلبية لمدة 5 أيام. 

وخاض لاعبو الزمالك العديد من الجوانب البدنية المختلفة بجانب الإطالات داخل أرضية الملعب، بالإضافة إلى تدريبات التأهيل بالكرة .

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها يوم 14 يونيو الجاري، والمؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
 

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