الأحد 02 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

لاعب الزمالك يعود للمران بعد تعافيه من الإصابة

لاعبو الزمالك
لاعبو الزمالك

شارك مصطفى الزناري مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

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جوميز يضع برنامجاً بدنياً للاعبي الزمالك

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الزمالك يعود إلى التدريبات بعد راحة ال٥ أيام

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موعد مباراة الزمالك وسبورتنج بنهائي كأس مصر لكرة اليد والقنوات الناقلة



وتعافى الزناري من الإصابة التي كان يعاني منها في العضلة الخلفية، وخضع بسببها لبرنامج تأهيلي وعلاجي خاص خلال الفترة الماضية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة.

وخاض الزناري التدريبات الجماعية بشكل طبيعي سواء الفقرة البدنية أو الفنية بالإضافة إلى التقسيمة الفنية. 

وحرص الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة على متابعة اللاعب أثناء أداء المران من أجل الاطمئنان عليه.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، وضع برنامجاً بدنياً خاصاً للاعبين خلال المران الذي أقيم مساء اليوم الأحد، على ملعب النادي استعداداً لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز. 

ويهدف الجهاز الفني بنادي الزمالك إلى رفع الحمل البدني للاعبين بشكل تدريجي في ظل عودة الفريق من فترة راحة سلبية لمدة 5 أيام.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها يوم 14 يونيو الجاري، والمؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
 

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