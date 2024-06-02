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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مصير ثلاثي ريال مدريد بعد اقتراب انتقال مبابي للملكي

مبابي
مبابي

أقترب نادي ريال مدريد من إعلان تعاقده مع النجم الفرنسي كيليان مبابي الذي رحل عن صفوف باريس سان جيرمان.

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ريال مدريد يستعد للإعلان عن صفقة مبابي في هذا الموعد

وكشفت تقارير صحفية إيطالية مصير الثلاثي في خط الهجوم لفريق ريال مدريد، البرازيلي رودريجو جوس، ومواطنه اندريك، والتركي أردا جولر.

تابعت التقارير أن انتقال مبابي إلى ريال مدريد، لن يؤثر على ثلاثي هجوم الملكي، مضيفا أن الصفقة اقتربت من الإعلان.

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وواصلت أن ريال مدريد يستعد للإعلان عن صفقة كيليان مبابي في الأسبوع المقبل، مضيفة أن اللاعب الفرنسي سيركز على بطولة اليورو مع منتخب بلاده فرنسا، بعدها يبدأ فصل جديد مع الملكي في شهر يوليو.

وتابعت أن قدوم مبابي لن يؤثر بأي شكل على مستقبل رودريجو جوس الذي مازال ضمن خطط الملكي وكذلك الأمر بالنسبة للثنائي أردا جولر وأندريك.

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