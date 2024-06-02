ريال مدريد يستعد للإعلان عن صفقة مبابي في هذا الموعد

وقع كيليان مبابي قائد منتخب فرنسا، الذي رحل عن صفوف باريس سان جيرمان،على عقود انتقاله إلى ناديه الجديد تمهيدا للعب معه في الموسم الكروي المقبل.





ووقع كيليان مبابي على عقود انتقاله إلى صفوف نادي ريال مدريد بعدما كان اللاعب الفرنسي أعلن رحيله عن باريس سان جيرمان وعدم تفعيل بند تمديد عقده لموسم آخر مع الفريق الباريسي.



وتابعت التقارير أن مبابي وقع على العقود، ومن المقرر أن يعلن نادي ريال مدريد بشكل رسمي التوقيع مع النجم الفرنسي، الأسبوع الحالي بعد انتصار الملكي على بوروسيا دورتموند في نهائي دوري الأبطال، وتتويج بذات الاذنين.



وأضافت التقارير أن مبابي كان قد أتخذ قراره بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد في فبراير الماضي، ومن الممكن اعتباره في الوقت الحالي لاعب جديدا ضمن صفوف المرينجي.



ولعب مبابي مع باريس سان جيرمان 48 مباراة في كافة المسابقات، وسجل 44 هدفا وصنع 10 أهداف، ليسهم بـ 54 هدفا مع فريقه الباريسي.



وكانت صحيفة ماركا الإسبانية كشفت، عن موعد انضمام النجم الفرنسي كيليان مبابي إلى ريال مدريد، والذي أصبح قريبا للغاية، فيما أعلن مبابي أنه سيرحل عن فريق باريس سان جيرمان، نهاية الموسم، بعد استمراره في صفوف النادي الباريسي سبع سنوات.



نشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية تقريرًا قالت فيه إن كل شيء يشير إلى أن كيليان مبابي سيكون في مدريد يوم الخميس المقبل.



ووفقا لشبكة "ريليفو" الإسبانية، إن ريال مدريد يجهز تقديما استثنائيًا لمبابي، كما أشارت إلى أن تقديم مبابي سيكون مثل الاحتفال بلقب جديد، ويتخذ ريال مدريد التقديم الخاص بكريستيانو رونالدو في عام 2009 كمثال لما سيحدث مع النجم الفرنسي.

