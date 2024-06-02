الأحد 02 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

اندلاع حريق بالقرب من مبنى الكنيست في القدس المحتلة

الكنيست
الكنيست

اندلع اليوم الأحد، حريق هائل في المنطقة المجاورة لمتحف إسرائيل بالقدس المحتلة.

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"أونروا" تعلق على محاولة تفكيك الوكالة وطرد الاحتلال لها من القدس (فيديو)

وقال المتحدث باسم مركز الإطفاء والإنقاذ في القدس المحتلة، إنه تم إرسال 23 فريقًا إلى جانب 8 طائرات إطفاء تعمل على إطفاء الحرائق في غابة بحي رحافيا بالقرب من مبنى الكنيست الإسرائيلي.

وتم اتخاذ القرار بإخلاء متحف إسرائيل، إذ دفعت الرياح ودرجات الحرارة المرتفعة النيران نحو الموقع.

وأصدر متحف إسرائيل بيانًا كشف فيه أن الحريق وصل سطح جناح الشباب، لكن تمت السيطرة عليه بسرعة دون وقوع أي أضرار أو إصابات.

وأضاف البيان: "لا يوجد أي خطر على أي عمل فني، بالإضافة إلى إجلاء جميع الأشخاص من مجمع المتحف كإجراء احترازي".

قطر تدين محاولة سلطات الاحتلال الإسرائيلي تصنيف الأونروا منظمة إرهابية

أدانت دولة قطر محاولة سلطات الاحتلال الإسرائيلي تصنيف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" منظمة إرهابية، وتجريدها من حصانتها الدبلوماسية وتجريم أنشطتها، واعتبارها امتدادا لحملة الاستهداف الممنهجة الهادفة إلى تفكيك الوكالة في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى خدماتها الإنسانية، جراء التداعيات الكارثية للحرب المستمرة في قطاع غزة.

 

وأكدت وزراة الخارجية القطرية في بيان اليوم الأحد، وفقا لوكالة الأنباءالقطرية"قنا" دعم دولة قطر الكامل لوكالة "الأونروا"، انطلاقا من موقفها الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

 

وجددت الخارجية القطرية ، الدعوة لوقوف المجتمع الدولي بحزم في مواجهة المخططات الإسرائيلية الرامية لتصفية الوكالة وحرمان ملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان من خدماتها الضرورية.

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الجريدة الورقية