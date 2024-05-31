الجمعة 31 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

صلاة الجمعة من المسجد الأقصى في القدس المحتلة (بث مباشر)

المسجد الأقصى
المسجد الأقصى

حرصًا من "بوابة الوفد" على تقديم خدمة متميزة لمتابعيها، تقدم لكم بثًا مباشرًا لصلاة الجمعة من المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، نقلًا عن قناة المسجد على “يوتيوب”.

txt

عاجل.. عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى

txt

بحماية شرطة الاحتلال.. مستعمرون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

وتوافد الآلاف من الفلسطينيين على المسجد الأقصى، رغم إعاقة قوات الاحتلال الإسرائيلي وصولهم منذ صباح اليوم لأداء الصلاة.

اقتحام المسجد الأقصى

وفي سياق متصل، اقتحم العشرات من المستوطنين الإسرائيليين، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس، بحماية شرطة الاحتلال.

واقتحم المستوطنون المسجد الأقصى عبر مجموعات، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.

وشددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى. 

ويتعرض الأقصى يوميا، عدا الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات من المستوطنين، ضمن محاولات الاحتلال لتقسيمه زمانيا ومكانيا، فيما تتصاعد وتيرة الاقتحامات خلال الأعياد اليهودية، ويتخللها اعتداءات على المصلين والمرابطين وإبعادات عن المسجد.

 

مواد متعلقة

صلاة الجمعة من المسجد الحرام في مكة (بث مباشر)

نشرة التوك شو.. لا اتفاق لفتح معبر رفح والدعم النقدي يوفر أموال الدولة

مصدر رفيع المستوى: لا اتفاق مصري إسرائيلي على إعادة فتح معبر رفح

نشرة التوك شو.. الأهلي بطل أفريقيا وتكلفة ضخمة لدعم الكهرباء والخبز

إسرائيل مستعدة لسحب قواتها من الجانب الفلسطيني لمعبر رفح

محكمة العدل الدولية تصدر قرارها بشأن وقف إطلاق النار بغزة (بث مباشر)

جيش الاحتلال: مقتل 634 ضابطًا وجنديًا وإصابة 555 منذ بداية حرب غزة

صلاة الجمعة من مسجد زكي الهواري بالدقهلية والخطبة عن الحج (بث مباشر)
الجريدة الورقية