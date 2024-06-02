النيابة العامة تأمر بحبس سائق أتوبيس مدرسة لسيره بسرعة تخطت الـ100 كيلو

رصدت النيابة العامة جريمتين لتجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة- عبر المنظومة الإلكترونية لنيابات المرور- وتبين قيام سائقي أتوبيسين لمدرسيتين بقيادتهما بسرعات 101 كيلو متر في الساعة و102 كيلو متر في الساعة لأكثر من 40 كيلو مترًا، رغم أن السرعة المقررة لهما 60 كيلو متر فى الساعة، معرضين حياة الطلاب للخطر.

وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها، وأمرت بضبط المتهميْن، وباستجوابهما أقر المتهم الأول بقيادته الحافلة بسرعة 101 كيلو متر في الساعة بمنطقة شيراتون بمحافظة القاهرة، كما أقر المتهم الثاني بقيادته الحافلة بسرعة 102 كيلو متر في الساعة بمنطقة المنتزة بمحافظة الإسكندرية، على الرغم من أن السرعة المقررة بالطريقين محل الواقعتين 60 كيلو مترًا في الساعة.

وأمرت النيابة العامة بحبس الأول 4 أيام احتياطيًا، وبإخلاء سبيل الثاني -البالغ من العمر اثنين وسبعين عامًا- بضمان مالي.

وبعرضهما على مصلحة الطب الشرعي لأخذ عينة منهما تبين تعاطي المتهم الأول للمواد المخدرة، وجارٍ استكمال التحقيقات.

ووجهت النيابة العامة أنها ستولي اهتمامًا خاصًا بمراقبة التزام سائقي الحافلات المدرسية وسيارات النقل بالسرعات المقررة، وحمل تلك المركبات للوحات المعدنية المنصرفة لها، وأنها ستتصدى بكل حسم لتلك الظواهر الإجرامية بتقديم مرتكبيها إلى المحاكمة الجنائية، وذلك حفاظًا على أرواح المواطنين وأموالهم.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي بالمجابهة الفعالة لجرائم تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، على النحو المشار إليه ببيان النيابة العامة المؤرخ في 11 مايو الماضي.