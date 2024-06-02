إحصاءات موسم القطن 2022/2023.. زيادة الصادرات وانخفاض الإنتاج
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد 2/6/2024 النشرة السنوية لإحصاءات القطن (سبتمبر/أغسطس) للموسم الزراعي 2022/2023، والتي أظهرت المؤشرات الرئيسية التالية:
الصادرات:
- شهد موسم 2022/2023 زيادة ملحوظة في صادرات القطن المصري، حيث وصلت إلى 1.5 مليون قنطار متري، مقارنة بـ 1.1 مليون قنطار متري في الموسم السابق، بزيادة قدرها 36.5%.
- احتلت الهند المرتبة الأولى بين الدول المستوردة للقطن المصري، حيث استوردت 715.0 ألف قنطار متري، أي ما يعادل 48.9% من إجمالي الصادرات.
الإنتاج:
- على الرغم من زيادة الصادرات، شهد الإنتاج انخفاضًا بنسبة 24.5%، حيث وصل إلى 2.5 مليون قنطار متري في 2022/2023، مقارنة بـ 3.3 مليون قنطار متري في 2021/2022.
الاستهلاك المحلي:
- انخفض الاستهلاك المحلي من القطن المصري بشكل كبير بنسبة 63.5%، حيث وصل إلى 54.3 ألف قنطار متري في 2022/2023، مقارنة بـ 148.8 ألف قنطار متري في 2021/2022، وذلك يعود إلى زيادة الصادرات.
المخزون:
- بلغ إجمالي المخزون الفعلي من القطن الشعر 504.4 ألف قنطار متري في 31 أغسطس 2023، مقارنة بـ 538.8 ألف قنطار متري في 31 أغسطس 2022، بانخفاض قدره 6.4%.
- تركزت النسبة العالية من القطن المخزون في محافظة الدقهلية، حيث بلغت 118.8 ألف قنطار متري، تليها الغربية بـ 100.3 ألف قنطار متري.
- هيمنت الأصناف طويلة ووسط القطن على المخزون، حيث بلغت 430.8 ألف قنطار متري، أي ما يعادل 85.4% من إجمالي المخزون، وكان صنف جيزة 94 الأكثر انتشارًا بـ 394.9 ألف قنطار متري (78.3%).
- بلغت كمية القطن المستورد المخزون 10.7 ألف قنطار متري في 31 أغسطس 2023، بانخفاض قدره 5.3% عن 2022.