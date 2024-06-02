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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

إحصاءات موسم القطن 2022/2023.. زيادة الصادرات وانخفاض الإنتاج

جني محصول القطن المصري
جني محصول القطن المصري

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد 2/6/2024 النشرة السنوية لإحصاءات القطن (سبتمبر/أغسطس) للموسم الزراعي 2022/2023، والتي أظهرت المؤشرات الرئيسية التالية:

الصادرات:

  • شهد موسم 2022/2023 زيادة ملحوظة في صادرات القطن المصري، حيث وصلت إلى 1.5 مليون قنطار متري، مقارنة بـ 1.1 مليون قنطار متري في الموسم السابق، بزيادة قدرها 36.5%.
  • احتلت الهند المرتبة الأولى بين الدول المستوردة للقطن المصري، حيث استوردت 715.0 ألف قنطار متري، أي ما يعادل 48.9% من إجمالي الصادرات.
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الإنتاج:

  • على الرغم من زيادة الصادرات، شهد الإنتاج انخفاضًا بنسبة 24.5%، حيث وصل إلى 2.5 مليون قنطار متري في 2022/2023، مقارنة بـ 3.3 مليون قنطار متري في 2021/2022.

الاستهلاك المحلي:

  • انخفض الاستهلاك المحلي من القطن المصري بشكل كبير بنسبة 63.5%، حيث وصل إلى 54.3 ألف قنطار متري في 2022/2023، مقارنة بـ 148.8 ألف قنطار متري في 2021/2022، وذلك يعود إلى زيادة الصادرات.

المخزون:

  • بلغ إجمالي المخزون الفعلي من القطن الشعر 504.4 ألف قنطار متري في 31 أغسطس 2023، مقارنة بـ 538.8 ألف قنطار متري في 31 أغسطس 2022، بانخفاض قدره 6.4%.
  • تركزت النسبة العالية من القطن المخزون في محافظة الدقهلية، حيث بلغت 118.8 ألف قنطار متري، تليها الغربية بـ 100.3 ألف قنطار متري.

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  • هيمنت الأصناف طويلة ووسط القطن على المخزون، حيث بلغت 430.8 ألف قنطار متري، أي ما يعادل 85.4% من إجمالي المخزون، وكان صنف جيزة 94 الأكثر انتشارًا بـ 394.9 ألف قنطار متري (78.3%).
  • بلغت كمية القطن المستورد المخزون 10.7 ألف قنطار متري في 31 أغسطس 2023، بانخفاض قدره 5.3% عن 2022.

 

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