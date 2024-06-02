حقيقة رفع الدعم عن اللأسمدة ..الزراعة تكشف

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا معلومات مغلوطة تدعي نية الحكومة المصرية رفع الدعم عن الأسمدة بداية من الموسم الزراعي المقبل.

الأسمدة الزراعية

وسارعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إلى نفي هذه الشائعات بشكل قاطع وكشف حقيقة رفع الدعم ، مؤكدة على استمرار دعم الأسمدة الزراعية كأحد أهم مكونات تحقيق الأمن الغذائي في مصر.

حقيقة رفع الدعم

وأوضحت الوزارة أن تكلفة دعم الأسمدة للمزارعين تصل إلى حوالي 30 مليار جنيه مصري سنويًا، وأن هذا الدعم يُقدم تيسيرًا على المزارعين لرفع العبء عن كاهلهم.

وشددت الوزارة على التزامها بميكنة منظومة توزيع الأسمدة المدعومة من خلال آلية رقابة إلكترونية شاملة، تبدأ من خروج الأسمدة من المصانع، مرورًا بالجمعيات الزراعية، وصولًا إلى صغار المزارعين والمنتجين، عبر منظومة "كارت الفلاح".

وتهدف هذه الآلية إلى ضمان وصول الدعم لمستحقيه من المزارعين بشكل مباشر، ومنع أي محاولات للتلاعب أو الاستغلال.

الأخبار المغلوطة

وناشدت وزارة الزراعة المزارعين عدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية فقط.

كما ناشد المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر أي معلومات لا تستند إلى أي حقائق، والتي قد تؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين.