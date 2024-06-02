رئيس جامعة طنطا يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية الزراعة

تفقد الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، اليوم الأحد، لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية الزراعة، رافقه الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور اسعد دربالة القائم بعمل عميد الكلية، والدكتور شريف جبر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عادل هلال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأشاد رئيس الجامعة بتهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان، والالتزام بضوابط أداء الامتحانات، موجها بضرورة إعداد برامج تدريبية لطلاب الكلية خلال فترة الاجازة الصيفية لتطوير مهاراتهم وتزويدهم بالقدرات والجدارات اللازمة، التي تساعدهم على تلبية احتياجات سوق العمل.

محافظ الغربية يتابع امتحانات الثانوية الأزهرية

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أداء طلاب القسم الادبي لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بمعاهد المحلة الكبرى للاطمئنان على توفير كافة سبل الراحة للطلاب وسط إجراءات مشددة لضمان سير الامتحانات بكل دقة ونظام ، وذلك بحضور الشيخ عبد اللطيف طلحة رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الازهرية.

وحرص على متابعة أداء الطلاب للامتحانات بمعهد المحلة الكبرى الثانوي بنين و معهد الإمام الشافعي النموذجي الثانوي بنين بالمحلة الكبرى

وأشاد محافظ الغربية، بانتظام اللجان وتوفير كل سبل الراحة من إضاءة وتهوية للطلاب، مع الحزم الشديد، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، والالتزام بالضوابط الامتحانية.

ووجه محافظ الغربية للطلاب كلمات التشجيع، موجهًا رسالة لأبنائه الطلاب بالتركيز في أداء الامتحانات حتى يجنوا ثمار جهدهم طوال العام ويحصلوا على المراكز الأولى كعادة أبناء محافظة الغربية دائمًا. كما اطمأن من الطلاب على مستوى الامتحانات وتأكد من وضوح الورقة الامتحانية.

ومن جانبه أشار الشيخ عبد اللطيف طلحة أن الامتحانات بدأت من السبت أول يونيو، وسوف تستمر حتى 15 يوليو بواقع يوم للعلمي ويوم للأدبي و أن عدد من تقدموا لامتحانات الشهادة الثانوية على مستوى معاهد المحافظة مايقرب من ١٠ الف و٤٠٠ طالب وطالبة لعدد ١٦٩ معهد علي مستوي المنطقة.