الأحد 02 يونيو 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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"الزراعة": زيادة عدد المنافذ الثابتة لبيع السلع بأسعار تنافسية

الدكتور سعيد صالح
الدكتور سعيد صالح مستشار وزير الزراعة

كشف الدكتور سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة ومسؤول منافذ البيع بوزارة الزراعة، عن زيادة عدد المنافذ الثابتة إلى  300 منفذ بنهاية العام الجاري لبيع ما يقرب من 200 سلعة في جميع المحافظات بأسعار تنافسية، مشددًا على أنه لا تقل عن مثيلاتها في الأسواق من 20 إلى 50%.

 

وأوضح "صالح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء يوسف وآية جمال الدين، ببرنامج "8 الصبح"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، أن الدولة حرصت على زيادة عدد المنافذ الثابتة على مستوى الجمهورية، لتوفير السلع للمواطنين بأسعار منخفضة، مؤكدًا أن وزارة الزراعة لديها العديد من مزارع الإنتاج الحيواني على مستوى الجمهورية.

 

وتابع: "أنشأت نقاط ارتكاز حتى تغطي أكثر حيز على مستوى الجمهورية".

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يزداد إقبال المواطنين على شراء اللحوم والأضاحي، ولكن، قد يواجه بعض المواطنين صعوبة في اختيار الأضحية المناسبة، خاصة مع انتشار ظاهرة "أضاحي الجلالة".

ما هي "أضاحي الجلالة"؟

هي الماشية التي تتغذى على القمامة وروث الحيوانات النافقة، مثل الكلاب والحمير النافقة، مما يجعلها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
لماذا تعد "أضاحي الجلالة" خطيرة؟

مخاطر صحية:
الأمراض: تُشكل هذه الأضاحي خطرًا على صحة الإنسان، حيث قد تحمل أمراضًا خطيرة مثل الجمرة الخبيثة ومرض بروسيلات، والتي يمكن أن تنتقل للإنسان من خلال تناول لحمها أو حتى لمسها.
السّموم: قد تحتوي لحوم أضاحي الجلالة على مواد سامة ناتجة عن تناولها للقمامة، مما قد يسبب تسممًا غذائيًا خطيرًا.
مخالفة للشريعة الإسلامية:
شروط الأضحية: تشترط الشريعة الإسلامية أن تكون الأضحية سليمة وخالية من الأمراض والعيب، وأن تتغذى على طعام طيب.
نهى عن أكل الميتة: نهى الإسلام عن أكل الميتة، وأضاحي الجلالة تعتبر ميتة شرعية لعدم حلال طعامها.
 

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