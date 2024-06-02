ننشر النتائج الكاملة لانتخابات مجلس إدارة جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس إدارة جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، والمشكلة من وزارة التضامن الاجتماعي، نتائج انتخابات مجلس الإدارة، بعد انتهاء عملية الفرز، والتي أسفرت عن فوز 11 عضوًا من أعضاء الجمعية العمومية، من أصل 23 مرشحًا.

جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية،

وأجريت الانتخابات، في أجواء تنافسية بين المرشحين للفوز بثقة أعضاء الجمعية العمومية، وسط علاقات قوية تربط جميع أعضاء الجمعية العمومية للجمعية، والتي في جعبتها 180 شركة من كبار مطوري القاهرة.

وأشرفت وزارة التضامن الاجتماعي على انتخابات جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، علاوة على لجنة عليا لإدارة الانتخابات من قبل الجمعية، والتي ضمت كلاً من :" طارق عبد اللطيف، رئيس الشركة العقارية، وإبراهيم عبد الرازق شركة أي بيلد جروب، وأحمد سمير رئيس شركة أوتاد، وأحمد السيد رئيس شركة جولدن فيو، وأحمد عمر المستشار القانوني للجمعية، وأحمد حجازي المدير التنفيذي للجمعية".

نتيجة انتخابات جمعية مطوري القاهرة الجديدة

وضم مجلس الإدارة بالترتيب، كلًا من:

المهندس محمد البستانى، رئيس شركة البستانى للتنمية العقارية، بعدد أصوات 89 صوتًا.

المهندس محمد غباشى، رئيس شركة سكوب للتطوير العقارى، بعدد أصوات 81 صوتًا.

المهندس ياسر عبدالله، رئيس شركة مجموعة ياسر عبدالله، بعدد أصوات 74 صوتًا.

المهندس شريف شعلان شركة رويال للتطوير العقارى، بعدد أصوات 73 صوتًا.

المهندس محمود طاهر، رئيس شركة النيل للتطوير العقارى، بعدد أصوات 72 صوتًا.

المهندس أحمد مسعود، رئيس شركة معمار الأشراف، بعدد أصوات 72 صوتًا.

المهندس مروان فارس، رئيس شركة إبداع للتطوير العقاري، بعدد أصوات 69 صوتًا.

المهندس محمود أبو الخير، رئيس مجلس إدارة المجموعة جدير، بعدد أصوات 62 صوتًا.

المهندس محمد صبحى، رئيس شركة معمار للتطوير العقارى، بعد أصوات 59 صوتًا.

المهندس علاء جمعان، رئيس شركة حيازة جروب، بعدد أصوات 41 صوتًا.

المهندس حسام عبد الغنى شركة الرياض مصر للتطوير العقاري، بعدد أصوات 36 صوتًا.

البستاني: الجمعية أصبحت بمثابة منبر يعبر عن أصوات المطورين

المهندس محمد البستاني

أكد المهندس محمد البستاني، نائب رئيس شعبة الاستثمار العقاري بالغرفة التجارية، إنه تم إنجاز خلال فترة رئاسة مجلس الإدارة العديد من النجاحات والتي جاء أبرزها ما يلي: نجاح فعّال وبارز في تأسيس واستمرار الجمعية على نحو متوازن مستقر حيث كانت هناك محاولات لإنشاء هذه الجمعية العديد من المرات، ولكن لم تكتمل مسيرتها ولم تضم مثل هذا العدد الكبير من الأعضاء.



وأضاف البستاني، أنه خلال فترة رئاسته، استحوذت الجمعية على ربع مقاعد شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، وكذلك استحوذت الجمعية على سدس مقاعد غرفة التطوير العقاري بالاتحاد العام للصناعات، وهذا لم يحدث من قبل مع أي هيئة أو جمعية أخري على مستوى الجمهورية .



وتابع نائب رئيس شعبة الاستثمار العقاري بالغرفة التجارية، أن الجمعية كان لها دوراً كبيراً في إصدار كود البناء الجديد الخاص بالجراچات داخل العاصمة الإدارية، إضافة إلى المساهمة بشكل مباشر في تعديل إجراءات ترخيص الوحدة الثالثة في المشروعات السكنية.

واستكمل "البستاني": "أصبحت الجمعية بمثابة المنبر الذي يصل من خلاله أصوات المطورين والمتحدث عنهم وممثلهم في مختلف المحافل والفعاليات، حيث تم وضع أسس وقواعد لضبط العلاقات بين الشركات قائمة على الاحترام المتبادل، بحيث لا يستطيع أي طرف من أي شركة التحدث بصورة غير لائقة أو التعدي بالسوء أو التقليل من شركة أخرى عكس ما كان معتاد بشكل مؤسف في السابق.