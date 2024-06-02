محافظ المنوفية يوجه بتكثيف الحملات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مؤشرات الأداء بمنظومة المتغيرات المكانية بنطاق الوحدات المحلية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة ، لتنفيذ الإزالات الفورية وتطبيق الإجراءات الرادعة حيال كافة المخالفات.

يأتي هذا في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالمتابعة المستمرة والتصدي بكل حزم لكافة الممارسات غير القانونية حفاظا على هيبة الدولة وفرض سيادة القانون.

وشدد محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة اليقظة التامة واستمرار تكثيف المرور الميداني وشن الحملات المكبرة للتعامل الفوري مع كافة أشكال التعديات وإزالتها في المهد تزامنا مع حلول إجازة عيد الاضحى المبارك لضمان عدم تكرار حالات التعدي ، فضلا عن إتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة .

تفعيل غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن في المنوفية

وأكد محافظ المنوفية، على استمرار تفعيل غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والتنسيق المباشر مع غرفة العمليات بمديرية الزراعة لتلقى الشكاوى والبلاغات والإبلاغ الفوري لغرفة العمليات المركزية ، فضلا عن متابعته اللحظية لملف التعديات من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة لسرعة اتخاذ اللازم حفاظاً على الصالح العام.