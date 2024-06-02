الأحد 02 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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المركزية الأمريكية: دمرنا أمس طائرة مسيرة تابعة للحوثيين جنوب البحر الأحمر

القيادة المركزية
القيادة المركزية الأمريكية

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، عن تدمير بالأمس طائرة مسيرة تابعة للحوثيين في جنوب البحر الأحمر، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ"القاهرة الإخبارية".

 

وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية، أنها نجحت في التعامل مع صاروخين باليستيين مضادين للسفن أطلقهما الحوثيون في جنوب البحر الأحمر، مع تصاعد العمليات هناك.

وشددت القيادة المركزية الأمريكية، رصدنا تحطم طائرتين مسيرتين في البحر الأحمر دون إصابات أو أضرار.

وكانت أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أنه في حوالي الساعة 3:50 صباحًا (بتوقيت صنعاء) يوم 25 مايو، أطلق الحوثيون المدعومين من إيران صاروخين باليستيين مضادين للسفن باتجاه البحر الأحمر، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية.

وأضافت القيادة عبر حسابها على منصة أكس:أإن هذا السلوك الخبيث والمتهور المستمر من قبل الحوثيين المدعومين من إيران يهدد الاستقرار الإقليمي ويعرض حياة البحارة عبر البحر الأحمر وخليج عدن للخطر.

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